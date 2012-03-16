بانک مرکزی سکه یک میلیونی را پذیرفت/ نمودار قیمت سکه در زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، نوسانات نرخ سکه و ارز از جمله تحولاتی بود که در سال 90 به خصوص روزهای زمستانی سال 90، توجه همه را به خود جلب و به نوعی تمامی مردم کوچه و بازار را نیز به یکی از تحلیلگران تازه وارد این بازار تبدیل کرد.

آن روزها، آنقدر نوسانات نرخ طلا و سکه در بازار ایران بالا بود که خود به عامل تحریکی برای مردم در خرید این کالای سرمایه‌ای تبدیل شده بود و مردم را تشویق می‌کرد که در حرص و ولع به دست آوردن سرمایه‌هایی بادآورده و یک شبه، به بازار ورود پیدا کنند و میزان پس‌اندازی که دارند را وارد این بازار کرده و تبدیل به سرمایه کنند.

بر همین اساس بود که تقاضای اضافه وارد شده به بازار، در کنار سایر عوامل سبب بالا رفتن قیمت سکه شد و حتی کار را به سکه یک میلیون تومانی در بازار هم رساند. اما هم اکنون بانک مرکزی نموداری را منتشر کرده است که بر اساس آن، روند قیمتی سکه از ابتدای دی ماه سال جاری تا 23 اسفندماه را نشان می‌دهد.



نمودار تحولات قیمتی سکه تمام طرح جدید به روایت بانک مرکزی

مروری بر این نمودار حکایت از آن دارد که قیمت سکه تمام طرح جدید در روز اول فصل سرد زمستان، اندکی کمتر از 600 هزار تومان بوده و به تدریج، سیر صعودی خود را از این تاریخ آغاز کرده است. این روند به نحوی ادامه یافت که تنها به فاصله چند روز یعنی در تاریخ 24 تا 25 دی ماه، قیمت به مرز 700 تومان رسید و پس از آن تنها به فاصله چند روز، این قیمت به 800 هزار تومان رسید.

این روند به نحوی سرعت گرفت که در 4 تا 5 بهمن ماه، قیمت سکه از مرز یک میلیون تومان عبور کرد که نمودار بانک مرکزی هم به خوبی آن را نشان می‌دهد. در این راستا، مصوبه شورای پول و اعتبار در دهه دوم دی ماه بود که وارد عمل شد و مصوبه‌ای برای کنترل بازار سکه داشت.

همین مصوبه باعث شد تا دولت دست به کار شود و فکری به حال بازار سکه کند و بر این اساس، اولین روز اجرای این مصوبه مطابق با نمودار بانک مرکزی، حدود 5 تا 6 بهمن ماه بود که قیمت سکه از حدود 800 هزار تومان به کمتر از 750 هزار تومان رسید.

پس از اجرای این مصوبه، قیمت سکه به صورت مرتب با نوساناتی همراه بود که بر مبنای آن، قیمت سکه گاهی به حدود 840تا 850 تومان رسید و گاهی هم به کمتر از 750 تومان سقوط کرد، اما این قیمتها ثابت نبود و مرتب همانطور که در نمودار هم دیده می‎‌شود، قیمت بالا و پایین شده است. در نهایت دامنه نوسانات سینوسی قیمت سکه، در تاریخ 18 و 19 بهمن ماه کم و کمتر شد تا 23 اسفندماه سال جاری قیمت به کمتر از 800 هزار تومان رسید.

به هرحال، بانک مرکزی پذیرفته است که دامنه قیمتی سکه تمام طرح جدید در روزهایی از زمستان سال 90 به یک میلیون تومان نیز رسیده و معتقد است که اگر این سیاستها اجرا نمی‌شد، قیمت سکه از مرز یک میلیون و 100 هزار تومان نیز عبور می‌کرد.

البته سیاست‌های پیش‌فروش سکه را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت، چراکه همین سیاست سبب شد تا بخشی از نقدینگی سرگردان مردم از بازار جمع شده و زمینه‌ای فراهم شود که بازار سیاه سکه برچیده شود .حال هم که بانک مرکزی، سیاست فروش سکه‌های گرمی را در دستور کار قرار داده و البته صف‌های طولانی آن همچنان پابرجا است.