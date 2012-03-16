کنگره بزرگداشت ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مریوان دارالعلمی است که نویسندگان، شاعران و هنرمندان زیادی را درون خود پرورانده که برای شناساندن آنها به عموم مردم باید تلاش و کوشش بسیار زیادی انجام داد که در همین راستا قرار است کنگره دو روزه ای برای گرامیداشت و بزرگداشت ملا ابوبکر مصنف چوری برگزار شود.

ابراهیم محمد حسینی افزود: این همایش دو روزه قرار است در روزهای 28 و 29 اردیبهشت سال 91 در سالن مجتمع فرهنگی مریوان و به منظور تجلیل از آن عالم بزرگوار برگزار شود و بدینوسیله از پژوهشگران، نویسندگان و تمامی علاقمندان دعوت به عمل می آید تا آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

وی افزود: تمامی پژوهشگران، نویسندگان و علاقمندان می توانند آثار خود را بر روی صفحه A4 و حداکثر در 12 صفحه 400 کلمه ای همرا با فایل با دو زبان کردی و فارسی و در محورهای اوضاع سیاسی اجتماعی و علمی عصر ماموستا ملاابوبکر مصنف چوری، گونه های گوناگون شخصیت ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری، فعالیت ها نوشته ها و تلیفات ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری در زمینه های فقه، عرفان، تصوف و تاریخ، عرفان و تصوف در نگاه ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری، تجزیه و تحلیل آثار چاپ شده و چاپ نشده ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری و جایگاه اشعار و آثار ادبی ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری در میان آثار و اشعار عربی و فارسی به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان عنوان کرد: این همایش به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری هیئت نظارت و هماهنگی بر فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد مریوان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، انجمن ادبی و کمیته مراودات با شمال عراق و استانداری کردستان برگزار می شود.

محمد حسینی در پایان سخنان خود عنوان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار و مقالات به این هایش 15 اردیبهشت ماه سال 91 است.