تکمیل چرخه گردشگری منوط به فعالیت همه جانبه تمام بخشهای خدماتی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی روز جمعه در جلسه دیدار با فعالان و سرمایه گذاران صنعت گردشگری استان افزود: اگر تمام بخشهای خدماتی حوزه گردشگری کامل نباشند، زنجیره این صنعت در استان ناقص و ابتر می ماند.

وی گفت: اگر بخواهیم به موفقیت و جایگاه ثابت و قابل قبولی در زمینه گردشگری دست یابیم، نباید تنها بر روی بخش های اقامتی مانند هتل داری تمرکز کنیم.

بیگی پایانه های اتوبوسرانی، راه آهن و فرودگاه ها را جزو بخش های مهم دخیل در جذب و رضایت گردشگر توصیف کرد و گفت: تاکسیرانی یکی از حساس ترین و مهمترین سازمان هایی است که با توجه به ارتباط مستقیم تاکسی داران با گردشگر، از آن انتظار بیشتری می رود.

رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر آذربایجان شرقی با اشاره به توسعه و نوسازی های اخیر مراکز اقامتی استان ضمن تقدیر از نظارت سازنده و شایسته سازمان میراث فرهنگی استان اظهار داشت: افزایش خدمات و وسعت فضای این اماکن علاوه بر صرفه اقتصادی برای صاحبانشان، در جهت بهبود وضعیت بخش گردشگری استان بسیار مفید و ارزشمند است.

بیگی با تاکید بر نقش توسعه اماکن اقامتی در رونق صنعت گردشگری و افزایش اشتغال، تصریح کرد: یقین داریم که گردشگری و مهمانپذیری قابلیت و ظرفیتهای قابل توجهی در کشور هستند که هرچقدر هم به آنها پرداخته شود باز امکان رشد و توسعه بیشتری دارند.

وی تصریح کرد: آذربایجان شرقی برای فراهم آوردن زیرساختهای گردشگری نیازمند حضور فعال و همه جانبه بخش خصوصی است که این امر بیش از هر چیز به آموزش دائمی در حوزه پذیرائی از گردشگران در اماکن اقامتی نیاز دارد.

بیگی با بیان اینکه باید در آموزش از تمامی روشها استفاده کرد، گفت: بسیار خوب است که در کنار کلاس ای تئوری که برای مسئولان پذیرش و هتل داران و مهمانپذیرداران برگزار شده، کلاسهای عملی هم برگزار شود تا الگوهای تازه ای برای برخورد خوب و مهمان داری معرفی شود.

استاندار آذربایجان شرقی یادآورشد: برگزاری این دوره های عملی تنها برای اعطای مدرک نیست بلکه باید این آموزش ها را در عمل ببینیم زیرا معتبرترین و بهترین ملاک ارزیابی، در حوزه عملی و اجرایی است.

بیگی همچنین عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و شهرداری تبریز را خوب توصیف کرد و گفت: این نهادها تمام تمرکز خود را روی فراهم آوردن شرایط لازم در تمام ظرفیتها جمع کرده اند که نشان از مسئولیت پذیری آنها در امر گردشگری دارد.

در این نشست علاوه بر استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، مسئولان بخش های دیگری مانند اداره آب و فاضلاب استان، مدیرکل مور مالیاتی استان، شهردار منطقه چهار تبریز، رئیس جهاد کشاورزی استان، معاون برنامه ریزی استاندار و جمعی از هتل داران، سرمایه گذاران گردشگری و مهمانپذیرداران حضور داشتند.