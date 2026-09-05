به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه که در مدرسه فیضیه قم برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی حوزه علمیه در حفظ و گسترش معارف دینی اظهار کرد: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از برکات این حوزه به شمار می‌روند و بخش مهمی از صیانت از دین و معارف مردم ایران نیز مرهون خدمات حوزه علمیه قم است.



وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی حوزه به امر تبلیغ افزود: نباید جایگاه تبلیغ را در کنار سایر رشته‌های تخصصی کم‌اهمیت تلقی کرد زیرا تولید علمی و فقهی حوزه زمانی می‌تواند در جامعه اثرگذار باشد که معارف و اندیشه‌های تولیدشده با زبان قابل فهم در اختیار مردم قرار گیرد.



مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: فقیه همانند کسی است که غذا را آماده می‌کند اما اگر این غذای علمی و معرفتی به مخاطبان نرسد، اثر مورد انتظار خود را نخواهد داشت بنابراین رساندن معارف به مردم و تبیین آن با زبان متناسب با نیاز جامعه، وظیفه‌ای مهم و اساسی است.



آیت‌الله سبحانی با اشاره به خاطره‌ای درباره تأثیرگذاری سخنرانی‌های مذهبی بر مخاطبان بیان کرد: یکی از دوستان نقل می‌کرد که در سال‌های گذشته و در ماه مبارک رمضان، هنگام استفاده از تاکسی متوجه شد راننده نوار سخنرانی یکی از وعاظ مشهور را گوش می‌دهد و همان مطالب موجب شده بود وی روزه بگیرد و از خوردن و آشامیدن در ماه رمضان خودداری کند.



تبلیغ را در کنار تخصص‌ها تقویت کنید



وی خطاب به مدیر حوزه‌های علمیه تصریح کرد: همان‌گونه که برای رشته‌های تخصصی برنامه‌ریزی می‌شود، بخش تبلیغ نیز باید با همان جدیت مورد توجه قرار گیرد و این عرصه نباید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تخصصی حوزه به حاشیه برود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین بر ضرورت کاهش تعطیلات حوزه تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته عواملی مانند شیوع بیماری کرونا و وقوع جنگ موجب تعطیلی‌های ناخواسته شد که این تعطیلی‌ها به روند آموزشی حوزه آسیب وارد کرد و باید برای سال تحصیلی جدید تدبیری اندیشیده شود تا تعطیلات تا حد امکان کاهش یابد.



وی درباره توسعه رشته‌های تخصصی حوزه نیز اظهار کرد: تخصص‌های گوناگونی که در قم شکل گرفته‌اند، از یادگارهای ارزشمند بزرگان حوزه هستند و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که توسعه این رشته‌ها به فقه و اصول به عنوان پایه‌های اصلی حوزه آسیب وارد نکند.



آیت‌الله سبحانی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، رشته تبلیغ و تخصص در این عرصه نیز مورد توجه قرار گرفته است که این امر می‌تواند برای حوزه مایه خرسندی باشد.



حوزه‌ها باید با مراکز علمی جهان ارتباط داشته باشند



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط حوزه با مراکز علمی خارج از کشور بیان کرد: حوزه نباید در یک منطقه محدود و بسته باقی بماند بلکه لازم است برای ارتباط علمی با حوزه‌ها و مراکز تحقیقاتی دیگر کشورها برنامه مشخص داشته باشد.



مرجع تقلید شیعیان پیشنهاد کرد: هر سال یک موضوع علمی مهم و مورد نیاز در قالب یک همایش بین‌المللی مطرح شود و علاوه بر پژوهشگران حوزه، محققانی از کشورهای دیگر نیز برای ارائه دیدگاه‌های خود دعوت شوند.



وی موضوعاتی مانند مفهوم رب، اله و عبادت را از جمله زمینه‌های قابل بررسی در این نشست‌های علمی دانست و گفت: می‌توان در این زمینه‌ها دیدگاه‌های مختلف را بررسی کرد و زمینه گفت‌وگوی علمی میان پژوهشگران داخل و خارج از کشور را فراهم آورد.



آیت‌الله سبحانی همچنین مسئله بدعت را از دیگر موضوعات پیشنهادی برای این نشست‌ها عنوان کرد و افزود: می‌توان موضوع بدعت، تعریف، موضوع و احکام آن را در یک همایش علمی مورد بررسی قرار داد و از فضلای حوزه و دانشمندان اهل سنت نیز برای ارائه دیدگاه‌های خود دعوت کرد.



احکام سفر نیازمند پژوهش جمعی است



وی ادامه داد: احکام سفر نیز از موضوعاتی است که ظرفیت بررسی علمی و پژوهشی دارد و در این زمینه مسائل متعددی مطرح شده است که بررسی آنها به صورت جمعی می‌تواند به نتایج ارزشمندی منجر شود.



مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده صرفاً نمونه‌هایی برای آغاز این مسیر است و ممکن است موضوعات مناسب‌تر و مهم‌تری نیز از سوی مسئولان حوزه و پژوهشگران پیشنهاد شود اما اصل برگزاری سالانه یک همایش علمی بین‌المللی با حضور حوزه و پژوهشگران خارج از کشور می‌تواند ارتباطات علمی حوزه را تقویت کند.



وی در ادامه با اشاره به جایگاه مدرسه فیضیه در حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: امروز این مرکز به وضعیت اولیه و جایگاه تاریخی خود بازگشته است و باید این مرکزیت حفظ شود و مراکزی همچون مدرسه آیت‌الله گلپایگانی و دیگر مدارس نیز ارتباط خود را با این مرکزیت حفظ کنند.