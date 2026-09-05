به گزارش خبرنگار مهر، رویداد «باغ مدرسه» که با هدف استقبال از آغاز سال تحصیلی و فراهم کردن فضایی برای تجربه، یادگیری و کشف دنیای علم و دانش برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها برگزار شده است، با توجه به استقبال قابل توجه مخاطبان، یک هفته تمدید شد.

این رویداد مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و سرگرم‌کننده را در بخش‌های مختلف باغ کتاب برای مخاطبان تدارک دیده است؛ برنامه‌هایی که تلاش می‌کنند در آستانه بازگشایی مدارس، فضایی متفاوت برای آماده شدن دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید فراهم کنند.

با تمدید «باغ مدرسه»، علاقه‌مندان فرصت دارند تا پایان روز جمعه ۲۰ شهریورماه از برنامه‌ها و بخش‌های مختلف این رویداد در باغ کتاب تهران استفاده کنند.

«باغ مدرسه» همه‌روزه در باغ کتاب تهران میزبان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان است و حضور در بخش‌های عمومی رویداد برای عموم آزاد است.