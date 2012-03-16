بارش سنگین برف استان اردبیل را سفید پوش کرد/ارتفاع برف 20 سانتی متر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف همراه با کولاک که از شامگاه پنجشنبه و پس از چند روز وزش تندباد و طوفان، بیشتر مناطق استان اردبیل بویژه مناطق مرکزی را فرا گرفته بود، همچنان ادامه داشته و تردد را در این استان کند کرده است.

این بارشها که بلافاصله بعد از پایان تند باد شدید آغاز شد، همه شهروندان و مسافرانی که از دو روز قبل به این استان سفر کرده اند، غافلگیر کرده و هم اکنون در برخی از مناطق استان میزان بارش برف به بیش از 20 سانتی متر رسیده است.

رئیس اداره تحقیقات و پژوهش هواشناسی استان اردبیل دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین میزان بارش برف در استان را مختص شهرستانهای اردبیل و سرعین عنوان کرد و افزود: هم اکنون در شهرستان اردبیل میزان بارش12 سانتی متر و در سرعین 15 سانتی متر گزارش می شود.

علی دولتی مهر اضافه کرد: البته میزان بارش اردبیل در ایستگاه هواشناسی اندازه گیری شده، اما شواهد نشان می دهد که این میزان در داخل شهر به بیش از 20 سانتی متر نیز رسیده باشد.

بارش برف در اردبیل

وی همچنین میزان بارش در شهرستانهای نیر را 6 سانتی متر، در خلخال چهار سانتی متر، در مشگین شهر و گرمی دو سانتی متر و در شهرستان نمین بیش از چهار سانتی متر برشمرد.

رئیس اداره تحقیقات و پژوهش هواشناسی استان با بیان اینکه در فرودگاه اردبیل نیز بیش از 6 سانتی متر برف باریده است، متذکر شد: در شهرستانهای شمالی استان از جمله در پارس آباد و بیله سوار نیز بارش برف نداشتیم اما میزان بارش باران در این مناطق به ترتیب 6.4 و 13 میلی متر بوده است.

بار ش برف تا شنبه ادامه دارد/افت شدید دما

وی با بیان اینکه بارش برف در سطح این استان تا شب روز شنبه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: پیش بینی می شود این بارشها بویژه در مناطق جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار باشد.

دولتی مهر با اشاره به افت شدید دما از امشب در تمام شهرهای اردبیل یادآور شد: دما بطورکاملا محسوس بین 10 تا 20 درجه کاهش خواهد یافت و براساس پیش بینیها کولاک برف و یخبندان در ارتفاعات، گردنه ها و نواحی کوهستانی، سبب اختلال در تردد وسائط نقلیه در جاده ها، خیابانها از شب جمعه تا یکشنبه هفته آینده خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون محورهای ارتباطی بویژه در مناطق کوهستانی و برفگیر با بارش برف و یخبندان مواجه بوده و این روند در ساعات پایانی شب به دلیل افت دما تشدید خواهد شد.

دولتی مهر اضافه کرد: از هفته آینده هوای بهاری در کل کشور بویژه در استان حاکم می شود و پیش بینی می شود در این استان افت دما و بارش برف در سال آینده نیز به مانند بهار سال گذشته روی دهد.

وی با اشاره به توصیه های کارشناسی در این خصوص تاکید کرد: در نقاط مه خیز استان از جمله گردنه حیران، اتوبان نمین به اردبیل، گردنه صائین، گردنه الماس و گردنه لنگان بویژه در صبح و اوایل شب مه غلیظ پیش بینـــی می شود، بنابراین از تردد غیر ضروری اجتناب و در صورت لزوم خدروها به چراغهای مه شکن تجهیز و رانندگان با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

برف راه روستاها را مسدود کرد

همچنین مدیر کل اداره راه و ترابری استان اردبیل از وجود کولاک شدید در محورهای اسلام به خلخال بویژه در گردنه الماس، گردنه حیران و صائین خبر داد.

محمد کریم هدایتی با بیان اینکه اکیپهای راهداری همراه با امدادگران هلال احمر در تمام جاده های استان مستقر و به حال آماده باش درآمده اند، افزود: تا پایان تعطیلات عید نوروز 350 راهدار با 250 دستگاه برف روبی در جاده ها مستقر هستند.

وی از رانندگان خواست در حال حاضر از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد وسائط نقلیه خود را به زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی و گرما زا تجهیز کنند.

به گفته این مسئول هم اکنون بارش برف سبب مسدود شدن راه روستاهای نیر، مشگین شهر و خلخال شده و راهداران تلاش می کنند تا فردا بیشتر راههای مسدود شده باز شود.













