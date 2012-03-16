افزایش بهای بنزین خطری بزرگ برای اقتصاد آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "فوکوس" از بالا رفتن بی سابقه قیمت بنزین در آلمان خبر داده و نوشت : وزرای حمل و نقل پنج ایالت آلمان تصمیم دارند اقدامات و ابتکار عملهایی را به منظور کاهش قیمت این فرآورده سوختی به عمل آورند که البته مشخص نیست آیا حکومت آلمان در این راستا با آنها موافق است یا خیر.

به نوشته "فوکوس"، قیمت بنزین در یک ماهه گذشته رکورد بالایی را در آلمان ثبت کرده است و تقریبا به 1.65 یورو در هر لیتر برای بنزین معمولی و 1.68 یورو برای هر لیتر بنزین سوپر رسیده است. این افزایش چشمگیر قیمت بنزین به گفته وزرای حمل و نقل برخی از ایالتهای آلمان فعالیتهای اقتصادی و شایستگی رقابتهای استانداردهای اقتصادی آلمان را به خطر می اندازد.

این پنج وزیر ایالتهای آلمان که به احزاب مختلفی تعلق دارند می خواهند در کنفرانس آینده وزرای حمل و نقل ایالتهای این کشور در آوریل آینده حمایتهای گسترده در این راستا( به منظور کاهش قیمت بنزین) را جلب کنند. برای این منظور حکومت آلمان باید همه اقدامات سیاسی و اقتصادی را که برای تقویت جایگاه آلمان در رقابتهای بازار بنزین و کاهش قیمت این فرآورده مهم سوختی لازم است، مورد بررسی قرار دهد.

به نوشته فوکوس، سال گذشته اقداماتی در این راستا انجام شد که البته بی نتیجه بوده است. از دلایل اصلی افزایش قیمت بنزین در آلمان، افزایش مالیات برای مواد سوختی و بالا رفتن قیمت نفت و ضعف یورو است.



