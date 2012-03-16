توزیع بن مستمری بگیران بهزیستی ورامین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز هیودی اظهار داشت: در سالهای گذشته به مستمری بگیران بهزیستی سبد کالا تعلق می گرفت که برای امسال مقرر شد به جای سبد کالا، بن خرید کالا به افراد تحت پوشش بهزیستی تحویل داده شود.

وی افزود: بنهای اختصاص یافته متعلق به فروشگاههای رفاه است و دارندگان آن می توانند با مراجعه به محل فروشگاه نسبت به خرید اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.

این مسئول میزان بنهای اختصاص یافته به خانواده های تحت پوشش را بسته به تعداد اعضای خانواده از 400 تا 700 هزار ریال ذکر کرد.

وی گفت: علاوه بر بنهای اختصاص یافته به خانواده بهزیستی، یک ماه مستمری اضافه نیز به عنوان عیدی به این افراد اهدا شده است که میزان آن از 400 تا 700 هزار ریال متغیر است.

اصلاح شبکه آبرسانی در باقرآباد انجام شد

رئیس اداره آب و فاضلاب منطقه باقرآباد ورامین گفت: با تعویض شش کیلومتر از شبکه آبرسانی منطقه باقرآباد، کار اصلاح شبکه آبرسانی این منطقه انجام شد.

علی ولی بغدادی افزود: منطقه باقرآباد، یکی از مناطق مهاجر پذیر شهرستان ورامین است که در سالهای اخیر با افزایش جمعیت فراوانی همراه بوده و شبکه آب رسانی قدیمی نمی تواند جوابگوی نیاز ساکنان این منطقه باشد.

وی اظهار داشت: قدیمی و فرسوده بودن شبکه آب رسانی نیز باعث شده بود که علاوه بر کاهش فشار آب، همواره شاهد بروز حوادث در این شبکه باشیم .

بغدادی افزود: با مشاهده افزایش آمار حوادث و اتفاقات و همچنین افت فشار آب در برخی نقاط سطح شهر، مراتب مورد بازدید کارشناسان دفتر فنی شرکت آب و فلاضلاب جنوب شرقی استان تهران قرار گرفت.

وی گفت: از مدار خارج کردن شبکه قدیمی و فرسوده در دستور کار اداره آب و فاضلاب قرار گرفت و در چندین عملیات اجرایی جداگانه و با استفاده از لوله هایی با جنس و قطر مناسب نزدیک به شش کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در باقرآباد انجام شد.

این مسئول ادامه داد: با اجرای طرح آبرسانی ضمن جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی در کوچه و خیابانهای شهر باقرآباد، آمار حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع آب شهری نیز کاهش یافته است.