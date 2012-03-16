کوروش زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود طلاب به حوزه سینما یک امر خوشایند و لازم است، گفت: یک طلبه سینما دوست نباید از عادت فیلم دیدن با مضمونهای مختلف هراس داشته باشد.
وی طلاب را به بیشتر فیلم دیدن ترغیب کرد و گفت: همانطور که یک طلبه تمام جزئیات کتاب خود را میخواند و مواد آن را به مباحثه و تحلیل میگذارد، در حوزه سینما نیز باید این رویکرد باشد.
حوزوی نباید از ورود به بحر عظیم سینما بترسد
این کارگردان هنرهای نمایشی، با تاکید براینکه یک حوزوی هنرمند نباید از دیدن انواع فیلم خود را محروم کند، گفت: اگر یک حوزوی میخواهد در مسائل سینمایی صاحب سبک و کارشناسی شود باید از دیدن و خواندن انواع فیلم کوتاه نیاید.
وی مباحثه و تحلیل فارغ از تعصب فیلمها را یکی از کارهای اساسی حوزویان تلقی کرد و گفت: حوزویان باید وارد موضوع، محتوا، ساختار و... سینما شوند تا بتوانند به موضوع و مضمون سینما مسلط و مشرف باشند.
زارعی افزود: باید حوزویان از راهنمایی و تجربه سینماگران برجسته کشور سود جویند و در این زمینه به اسم و شهرت افراد توجه نکنند.
وی برگزاری جشنواره در حیطه حوزه را زمانی مفید دانست که با موضع گیری همراه نباشد و افزود: نباید به افراد و افکار مختلف نگاه سلیقهای و خطی داشت و باید یک روحانی هنرمند به همه نوع افکار و اندیشه سینمایی آشنا باشد تا بتواند با انحرافات مختلف مبارزه کند.
سینمای دینی یعنی ترویج ارزشهای اخلاقی
بازیگر فیلم یوسف پیامبر درباره سینمای دینی گفت: هرچیزی که ارزشهای اخلاقی و انسانی را در بر دارد کار دینی است و نمیتوان برچسب خاصی روی آن گذاشت.
وی با بیان اینکه یک هنرمند باید با رفتاری پیامبرگونه راهنمای بشریت باشد، افزود: کار هنرمند این است که به مانند پیامبر گرامی اسلام در پی مکارم اخلاقی باشد و با این عنصر اساسی بر روح و روان بشریت تاثیرگذار باشد.
زارعی با تاکید براینکه هر اثری اگر حاوی ارزشهای معنوی باشد، جنبه دینی دارد، گفت: درحال بازی در فیلمی به نام گنجینه پنهان با موضوع خلیج فارس هستم که در آینده نزدیک پخش خواهد شد.
زارعی در گفتگو با مهر:
حوزویان باید همه سینما را بیاموزند/ سینمای دینی یعنی ترویج ارزشهای اخلاقی
قم - خبرگزاری مهر: مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری استان تهران گفت: حوزویان باید بدون خود سانسوری و خط کشی، همه سینما را بیاموزند.
کوروش زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود طلاب به حوزه سینما یک امر خوشایند و لازم است، گفت: یک طلبه سینما دوست نباید از عادت فیلم دیدن با مضمونهای مختلف هراس داشته باشد.
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