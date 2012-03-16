درخواست سوریه از مجامع جهانی/ تشریح جنایات تروریستها و دلایل بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، وزارت امور خارجه سوریه در نامه هایی به رئیس شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر به جرایمی که گروههای تروریستی در استان حمص و دیگر مناطق سوریه مرتکب شده اند، اشاره کرده است.

در این نامه ها آمده است گروههای تروریستی، صبح روز 12 مارس، جنایت هولناک دیگری در برخی مناطق حمص مرتکب شدند که بر اثر آن حدود 45 نفر از شهروندان سوری کشته شدند.



بر اساس این نامه ها، این گروههای تروریستی با ارتکاب چنین جنایاتی پیش از برگزاری نشستهای شورای امنیت یا حقوق بشر برای بررسی اوضاع خاورمیانه یا سوریه ، دولت را به ارتکاب آن متهم می کنند تا وجهه آن را مخدوش کنند و از این فاجعه به عنوان ماده تبلیغاتی برای بهره برداری از آن استفاده می کنند.



در این نامه ها آمده است تروریستها با کشتار شهروندان بیگناه، فیلمها و تصاویر این جنایت خود را برای شبکه های ماهواره ای که به گمراه سازی و متشنج کردن اوضاع و حمایت از تروریسم می پردازند، ارسال می کنند.



بر اساس این نامه ها، دستگاههای ذیربط شماری از این تروریستهایی که مرتکب جنایت شده و به ارتکاب آن اعتراف کرده اند، دستگیر کرده است.



در این نامه ها آمده است : فتاوای صادره از سوی علمای برخی کشورهای عربی و تحریک و درخواست برای دخالت نظامی خارجی در سوریه در پس این جنایاتی که در حمص و دیگر استانها رخ می دهد، قرار دارد.



این وزارت تصریح کرده است دولت سوریه همچنان به انجام وظیفه خود در حمایت از شهروندان و خلع سلاح تروریسم و مجازات عاملان جنایات رخ داده و همچنین تلاش برای حل سیاسی بحران از طریق همکاری با کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و از طریق تقویت دستاوردهای دموکراتیک که از ماه مارس سال گذشته آغاز شده، ادامه خواهد داد.



در این نامه ها آمده است سوریه امیدوار است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تمام نهادهای تابعه از این رویکرد به عنوان راه خروج از بحران کنونی از طریق توقف خشونت و پایان یافتن حمایتهای خارجی از تروریسم که امنیت و ثبات را به کشور بازمی گرداند، حمایت کنند.