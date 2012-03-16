آمریکا و افغانستان؛ ادامه روابط سخت و تعلیق گفتگو با طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کرزای امروز در سخنان خود بار دیگر کشتار غیر نظامیان افغان توسط آمریکا به ویژه تراژدی اخیر در قندهار را هدف قرار داد و بار دیگر به اختلافات عمیق خود با مقام های آمریکایی اشاره کرد که این اظهارات در واقع از پدیده "دولت در دولت" حکایت دارد.

کرزای که درخواستش برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از پست های بازرسی و نظامی کوچک و از مناطق روستایی با بی اعتنایی نیروهای آمریکایی روبرو شده ، امروز در سخنان خود ضمن اذعان به عدم همکاری آمریکا در تحقیقات مربوط به کشتار غیر نظامیان در عین حال افزود: "ما خواهان روابط خوب با آمریکا هستیم اما این مسئله هر روز دشوارتر می شود."

بیان چنین سخنانی از سوی کرزای گرچه در نوع خود بی‌سابقه نیست اما بیانگر مشکلاتی جدید در روابط دو کشور است.

وی پیشتر بارها از آمریکایی ها درباره برخی از نابسامانی ها در کشورش از جمله کشتار غیر نظامیان شکایت کرده بود اما اظهارات اخیر وی بیشتر از یک نابسامانی در روابط دو کشور و فشار افکار عمومی داخلی نشات می گیرد.

لئون پانتا وزیر دفاع ایتالیایی الاصل آمریکا گرچه سعی دارد تا با اظهارات خود، بار سنگین مشکلات اخیر را کاهش دهد اما چنین اظهاراتی تاکنون به جای اینکه بتواند آلام ملی را کاهش دهد به افزایش خشم عمومی منجر شده است.

پانتا می گوید: علی رغم رخ داد تلخ اخیر در کشته شدن 16 غیر نظامی افغان در ولایت قندهار روابط آمریکا و افغانستان پایدار خواهد ماند.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که طالبان به عنوان مهمترین مخالف حضور نیروهایی آمریکا در افغانستان گفتگوهای صلح با واشنگتن را به حال تعلیق در آورد.

این گروه پیشتر توافق کرده بود تا با تاسیس دفتری سیاسی در دوحه قطر فصلی نوین رد روابط خود با آمریکا باز کند که بیانیه ای اخیر در واقع تلاش این گروه برای بازگشت به موضع سرسختانه پیش تلقی می شود و این مسئله بار دیگر امنیت داخلی در افغانستان را تحت تاثیر سوء خود قرار خواهد داد.

حامد کرزای نیز در سخنانی اعلام کرد که نیروهای این کشورآمادگی آن را دارند تا امنیت کامل کشور را بدست بگیرند.