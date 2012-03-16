گردنه الماس در محور خلخال - اسالم باز است/ تردد فقط با زنجیر چرخ

محمد قربانی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این محور با وجود کوهستانی و برفگیر بودن با تلاش راهداران که از دیشب در مسیر مستقر شده اند، باز بوده و مشکلی در تردد وسائط نقلیه وجود ندارد.

وی با رد برخی اخبار مبنی بر بسته بودن این گردنه یادآور شد: از زمان آغاز بارشها طی 24 ساعت گذشته این محور بسته نبوده ولی به دلیل بارشها، کولاک و یخبندان با کندی تردد مواجه بوده است.

معاون اداره راه و ترابری خلخال ضمن تاکید بر اینکه البته تردد در این مسیر ارتباطی فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است، افزود: در حال حاضر تمام محورهای این شهرستان با بارشهای پراکنده روبروست و رانندگان برای گذر از راه های ارتباطی خلخال بویژه در محورهای کوهستانی باید از زنجیر چرخ استفاده کرده و به وسائل زمستانی مجهز باشند.

احتمال بروز کولاک و یخبندان

وی با اشاره به احتمال بروز کولاک در جاده های این شهرستان در ساعات پایانی امروز بویژه در مناطق کوهستانی و گردنه الماس متذکر شد: در حال حاضر سطح جاده در این محورها لغزنده و با کولاک همراه بوده که با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز احتمال یخبندان در محورها دور از انتظار نیست.

قربانی با اشاره به سایر محورهای این شهرستان عنوان کرد: محورهای خلخال – شاهرود، خلخال – هشتجین و خلخال – اردبیل نیز باز بوده و هیچ مشکلی نیز در تردد رانندگان در مسیر جاده سرچم دیده نمی شود.

راه های روستایی در خلخال بازگشایی شد

وی همچنین از باز بودن تمام راه های روستایی این شهرستان خبر داد و متذکر شد: به دلیل حجم سنگین برف در این راه ها از یک دستگاه برف خور برای اولین بار استفاده شده که روند کار را تسریع کرده است.

این مسئول با اشاره به ورود مسافران نوروزی به این شهرستان تاکید کرد: هم اکنون گردشگران بسیاری بویژه از شهرهای جنوبی در محورهای این شهرستان تردد می کنند و تاکنون مشکلی در این زمینه ایجاد نشده است.

