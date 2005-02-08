صادرات ميگو افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ، طي ده ماهه سال جاري 64 ميليون و 811 هزار دلار فراورده دريايي شامل ماهي ، ميگو و خاويار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 14 درصد كاهش داشت .



همچنين در اين مدت شش هزار و 637 تن ميگو به ارزش 27 ميليون و 29 هزار دلار صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 25 و از نظر ارزش 5/6 درصد افزايش داشته است .



براساس اين گزارش درمدت ياد شده 34 تن خاويار به ارزش 20 ميليون و 281 هزار دلار صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب 31 و 32 درصد كاهش نشان مي دهد.



در همين مدت صادرات ماهي تازه ، منجمد و دودي با 12 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به هشت ميليون و378هزار دلار رسيد .

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