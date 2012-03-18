  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۹۰، ۰:۳۴

مهمانپرست:

ایران بزرگترین قربانی تروریسم است

ایران بزرگترین قربانی تروریسم است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه هند مبنی بر همکاری دو کشور هند و ایران در روشن شدن ابعاد اقدام تروریستی در هند استقبال کرد.


به گزارش مهر به نقل از اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، 'رامین مهمانپرست' تعهد جمهوری اسلامی ایران به مفاد کنوانسیون وین در باره روابط دیپلماتیک را مورد توجه قرار داد و بر عزم و اراده کشورمان در مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به ترور دانشمندان هسته ای کشورمان با هدایت عوامل رژیم صهیونیستی اشاره و تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تروریسم در جهان است.

مهمانپرست، مبارزه با تروریسم را مسئولیت جهانی جامعه بین الملل دانست و همه کشورها را به ایفای این وظیفه خطیر فراخواند.
 

کد مطلب 1562444

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها