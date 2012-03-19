به گزارش خبرنگار مهر، به منظور انسجام برنامه و گردهمایی آسانترعلاقه مندان و دوستان زنده یاد جلال ذوالفنون، خانواده آن مرحوم تصمیم گرفتند محل تشییع را از گوهردشت کرج به محوطه باز تالار وحدت تغییر دهند.

بر اساس گفته فرزند ذوالفنون مراسم از ساعت 9 بامداد روز چهارشنبه دوم فروردین آغاز می شود و بعد از تشییع ، پیکر آن مرحوم به امامزاده طاهر کرج منتقل می شود ضمن اینکه اتوبوس هایی برای انتقال مشایعت کنندگان به محل خاکسپاری در نظر گرفته شده است.

جلال ذوالفنون،استاد موسیقی ایرانی، دو هفته قبل عمل جراحی قلب باز انجام داده بود، اما عصر روز گذشته، یکشنبه 28 اسفند به علت خونریزی داخلی در بیمارستانی در کرج دار فانی را وداع گفت.

