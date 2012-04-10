  1. بین الملل
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

احضار کاردار سوریه در آنکارا / اعتراض به درگیری مسلحانه در مرزهای 2 کشور

احضار کاردار سوریه در آنکارا / اعتراض به درگیری مسلحانه در مرزهای 2 کشور

وزارت خارجه ترکیه در همسویی با سیاست های ضد سوری غرب کاردار سوریه در آنکارا را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت خارجه ترکیه روز گذشته در راستای اقدامات ضد سوری خود کاردار سفارت دمشق در آنکارا را احضار کرد.

وزارت خارجه ترکیه با احضار کاردار سوریه بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود در این کشور و اقدامات خرابکارانه گروه های مسلح مراتب اعتراض خود را به درگیری مسلحانه در مرزهای 2 کشور در استان کیلیس ابراز کرد.

ترکیه مدعی است نیروهای ارتش سوریه به سوی مخالفان سوری که سعی داشتند وارد ترکیه شوند تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن 2 سوری و زخمی شدن 21 نفر شده است.

کد مطلب 1573051

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