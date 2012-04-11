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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

فرماندار بیجار:

نهادینه کردن سلامت در جامعه وظیفه ای عمومی و همگانی است

نهادینه کردن سلامت در جامعه وظیفه ای عمومی و همگانی است

بیجار - خبرگزاری مهر: فرماندار بیجار نهادینه کردن سلامت در جامعه را وظیفه ای عمومی و همگانی دانست و بر همکاری کلیه دستگاه های دولتی و مردم در این بخش تاکید کرد.

خلیل جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم بهره برداری از تمامی ظرفیت ها در راستای نهادینه کردن امر سلامت در جامعه اظهار داشت: آموزش، افزایش میزان آگاهی افراد از خطرات بیماری ها و روش‌ های پیشگیرانه و همچنین مقابله با آنها از مباحث مهم در هفته سلامت است.

وی آموزش و اطلاع رسانی به مردم را یکی از ویژگی‌های بحث سلامت در جامعه دانست و بیان کرد: توسعه پایدار نیازمند جامعه سالم است و توجه جدی به سلامت به عنوان یکی از مقوله‌های حیاتی کشور باید در اولویت قرار گیرد که این مهم در شهرستان بیجار همواره مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

فرماندار شهرستان بیجار گفت: تغذیه سالم، ورزش و رعایت کردن بهداشت فردی و محیطی از جمله ویژگی های دستیابی به سلامت و حفظ این نعمت الهی است.

وی به اهمیت بهداشت و افزایش آگاهی مردم در خصوص بیماری های مختلف اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیتی که امر بهداشت و سلامت برای آحاد جامعه دارد، مسئولان جامعه و متولیان امر بهداشت و سلامت باید در قالب برنامه‌های آموزشی، تذکرات لازم و هشدارهای ضروری را به جامعه منتقل کنند.

 جمشیدی ضمن اشاره به شعار روز جهانی بهداشت و هفته سلامت بیان کرد: سلامت نعمت بسیار مهمی است که باید قدر این نعمت را دانست و در همین راستا آموزش برای پیشگیری به موقع مقدم بر درمان است.

 وی ادامه داد: انتخاب این شعار نشان از اهمیت موضوع و وظیفه ویژه در حوزه سلامت دارد و حفظ عزت و سلامت سالمندی، گسترش خدمات ویژه سالمندان، اشاعه فرهنگ احترام به سالمندان و آموزش همگانی در موضوع سلامت سالمندی به همکاری های بین بخشی وسیع و عمیقی نیازمند است.

فرماندار شهرستان بیجار در پایان یادآورشد: با داشتن جامعه‌ ای سرزنده و پویا بهتر می ‌توان اهداف نظام و انقلاب را تحقق بخشید و همه باید برای توسعه ورزش به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی این بخش تلاش کنند.

کد مطلب 1573971

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