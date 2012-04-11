نهادینه کردن سلامت در جامعه وظیفه ای عمومی و همگانی است

خلیل جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم بهره برداری از تمامی ظرفیت ها در راستای نهادینه کردن امر سلامت در جامعه اظهار داشت: آموزش، افزایش میزان آگاهی افراد از خطرات بیماری ها و روش‌ های پیشگیرانه و همچنین مقابله با آنها از مباحث مهم در هفته سلامت است.

وی آموزش و اطلاع رسانی به مردم را یکی از ویژگی‌های بحث سلامت در جامعه دانست و بیان کرد: توسعه پایدار نیازمند جامعه سالم است و توجه جدی به سلامت به عنوان یکی از مقوله‌های حیاتی کشور باید در اولویت قرار گیرد که این مهم در شهرستان بیجار همواره مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

فرماندار شهرستان بیجار گفت: تغذیه سالم، ورزش و رعایت کردن بهداشت فردی و محیطی از جمله ویژگی های دستیابی به سلامت و حفظ این نعمت الهی است.

وی به اهمیت بهداشت و افزایش آگاهی مردم در خصوص بیماری های مختلف اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیتی که امر بهداشت و سلامت برای آحاد جامعه دارد، مسئولان جامعه و متولیان امر بهداشت و سلامت باید در قالب برنامه‌های آموزشی، تذکرات لازم و هشدارهای ضروری را به جامعه منتقل کنند.

جمشیدی ضمن اشاره به شعار روز جهانی بهداشت و هفته سلامت بیان کرد: سلامت نعمت بسیار مهمی است که باید قدر این نعمت را دانست و در همین راستا آموزش برای پیشگیری به موقع مقدم بر درمان است.

وی ادامه داد: انتخاب این شعار نشان از اهمیت موضوع و وظیفه ویژه در حوزه سلامت دارد و حفظ عزت و سلامت سالمندی، گسترش خدمات ویژه سالمندان، اشاعه فرهنگ احترام به سالمندان و آموزش همگانی در موضوع سلامت سالمندی به همکاری های بین بخشی وسیع و عمیقی نیازمند است.

فرماندار شهرستان بیجار در پایان یادآورشد: با داشتن جامعه‌ ای سرزنده و پویا بهتر می ‌توان اهداف نظام و انقلاب را تحقق بخشید و همه باید برای توسعه ورزش به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی این بخش تلاش کنند.