جوانان زیر سایه سنگین ورزش/ غیبت 28 مدیر در جلسه امور جوانان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای انتصاب وزیر ورزش و جوانان و ایجاد این وزارتخانه حضور پررنگ و میدان‌داری مدیران ورزشی موجب نگرانی نمایندگان مجلس در مورد سرنوشت این وزارتخانه تازه تاسیس شده بود به طوریکه در استان لرستان نیز مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان به مدیر کل تربیت بدنی این استان رسید.

با این اوصاف به نظر می رسد گستردگی فعالیت های حوزه ورزش و جوانان در استانی مانند لرستان به خاطر استعدادهای کم نظیر در حوزه ورزش و طیف گسترده جوان می طلبد که به هر دو این مقوله ها توجه جدی صورت گیرد.

برنامه ساماندهی ازدواج، مراکز مشاوره جوانان، اوقات فراغت جوانان، مسکن، اشتغال، ارتقا هویت ملی جوانان، توسعه و ارتقا مشارکت جوانان در بخش های مختلف، حمایت از مطالعات علمی و پژوهشی در حوزه جوانان، حمایت از پایان نامه دانشجویی، حمایت از محققان و مترجمین جوان، حمایت از ایده های برتر جوانان در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اقتصادی و ....همه و همه وظایفی هستند که باید در اداره کل ورزش و جوانان به آنها پرداخته شود.

از سوی دیگر با توجه به اهمیت و ضرورت اهتمام به امور جوانان به‌ویژه با توجه به میانگین سنی جوان جمعیت لرستان و نقش ارزنده جوانان فعال و امیدوار، پرنشاط و شاداب، خلاق و مبتکر در راستای ارتقای مادی و معنوی استان و نسبتی که سرنوشت نسل با سرنوشت جامعه دارد اداره کل ورزش و جوانان باید به حوزه جوانان توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشد.

لذا باید اداره کل ورزش و جوانان در کنار توسعه اماکن ورزشی و اهتمام به ورزش همگانی و قهرمانی به موازات آن به حل مسائل جوانان، اعتلا و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های نسل جوان توجه داشته باشد.

این در حالیست که شخص رئیس جمهوری در مراسم معارفه وزیر ورزش و جوانان به موازات به رسالت های این وزارتخانه هم در حوزه ورزشی و هم حوزه جوانان پرداخت.

ولی آیا در این مدتی که از تشکیل این وزارتخانه می گذرد چنین اتفاقی در سطح کشور و در استانها رخ داده است و یا به واقع برنامه های حوزه جوانان در سایه ورزش به تعطیلی کشانده شده است.

نمود عینی این موضوع را می توان در تعطیلی یک ساله کارگروه ساماندهی امور جوانان استان لرستان دید در حالیکه پس از یکسال تعطیلی نیز 28 مدیر از این جلسه استقبال نکردند و نیامدند.

اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان لرستان پس از تشکیل اداره کل ورزش و جوانان در حالی برگزار شد که از جمع 30 مدیر دعوت شده به این جلسه تنها دو نفر از مدیران کل استان در این جلسه حضور یافتند تا این نکته اثبات شود که جوانان در سایه ورزش قرار گرفته اند.

این جلسه در حالی شامگاه پنج شنبه با حضور استاندار لرستان در محل استانداری برگزار شد که از مجموع 30 مدیر ارشد دعوت شده به این جلسه تنها مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان و سرپرست اداره کل بهزیستی استان در این جلسه حضور یافتند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان در این رابطه به خبرنگاران گفت: از 30 نفر از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی دخیل در امور جوانان برای حضور در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان دعوت شده بود اما متاسفانه تنها دو نفر از مدیران در این جلسه شرکت کردند.

حامد نظرنیا تصریح کرد: پس از گذشت یک سال و اندی تعطیلی ناشی از ادغام، انتظار می رفت که مدیران عنایت ویژه ای به حوزه جوانان استان داشته باشند اما متاسفانه به نظر می رسد که مدیران با غیبت خود در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان دیگر امور را به امور جوانان ترجیح داده اند.

به هر روی استمرار این وضعیت با ادغام وزارت ورزش و جوانان موجب عقیم ماندن برنامه های حوزه جوانان خواهد شد که به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران این اتفاق در طول یک سال گذشته نیز رخ داده است.