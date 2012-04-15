تقریب بین مذاهب کارآمدترین راه برای مقابله با وهابیت است

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: با تأسف و تأثر فراوان در طی هفتههای گذشته شاهد جنایات جریان تکفیری افراطی و وهابی در جهان اسلام و بخصوص علیه شیعیان مظلوم پاکستان هستیم، جریانی که وحدت و اقتدار امت اسلامی را با مشکلات جدی مواجه کرده و به جای مبارزه با نظام کفر جهانی به مسلمانکشی روی آورده و در جامعه اسلامی به بدترین وجه ایجاد اختلاف میکند.
اکنون که موج بیداری اسلامی سراسر دنیای اسلام را فرا گرفته است و همگان را به وحدت و یکدلی در برابر سالها ظلم، خیانت و جنایت رژیمهای وابسته به قدرتهای استکباری فرا میخواند مسلمانان باید بیش از گذشته مراقب نقشههای شوم دشمنان اسلام باشند.
در ادامه اطلاعیه تأکید شده است: از آنجا که جنگ شیعه و سنی و ایجاد اختلاف باعث به هدر رفتن قوای اسلامی در شرایط فعلی جهان اسلام میشود به نظر میرسد راهبرد دینی و عقلانی تقریب بین مذاهب و تلاش برای تقویت وحدت اسلامی کارآمدترین راه چاره مقابله با جریان افراطی و تکفیری وهابیت است.
در پایان اطلاعیه جامعه مدرسین بیان شده است: با توجه به دستور شارع مقدس در دفاع از جان، مال و ناموس مسلمانان به عنوان مسئولیت همگانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همصدا با خیل عظیم مردم و علمای جهان اسلام ضمن محکومیت جنایات فجیع جریان تروریستی وهابیت در پاکستان و تسلیت به خانوادههای دغدار، از دولت پاکستان انتظار دارد با اقدامات سریع و قاطعانه از تکرار این جنابات ممانعت نموده و عاملین این جنایات را به سزای عمل خود برسانند.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی کشتار شیعیان پاکستان با صدور اطلاعیهای ضمن محکوم کردن این جنایت، تقریب بین مذاهب و وحدت اسلامی را کارآمدترین راه چاره مقابله با جریان افراطی و تکفیری وهابیت عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: با تأسف و تأثر فراوان در طی هفتههای گذشته شاهد جنایات جریان تکفیری افراطی و وهابی در جهان اسلام و بخصوص علیه شیعیان مظلوم پاکستان هستیم، جریانی که وحدت و اقتدار امت اسلامی را با مشکلات جدی مواجه کرده و به جای مبارزه با نظام کفر جهانی به مسلمانکشی روی آورده و در جامعه اسلامی به بدترین وجه ایجاد اختلاف میکند.
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