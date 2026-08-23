به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر عصر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های هفته دولت در شهرستان بوشهر اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و تجدید عهد با مردم شریف برای خدمت بیشتر است.

وی افزود: در استان بوشهر با تلاش مجموعه مدیران و همکاری و همراهی مردم نجیب و سختکوش استان، اقدامات خوبی در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی انجام شده و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه سرمایه‌گذاری با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار بوشهر گفت: در هفته دولت امسال، ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه اقتصادی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

رشد ۲۶۳ درصدی سرمایه‌گذاری پروژه‌های اقتصادی

زارع خاطرنشان کرد: از مجموع پروژه‌های هفته دولت، ۲۰۵ طرح در بخش اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۲۳۶ هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۶۹۰۰ نفر افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری پروژه‌های اقتصادی هفته دولت امسال در مقایسه با سال گذشته ۲۶۳ درصد و میزان اشتغال ایجادشده نیز ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

اجرای ۲۱۹۵ پروژه عمرانی در استان

استاندار بوشهر با اشاره به پروژه‌های عمرانی هفته دولت بیان کرد: ۲۱۹۵ پروژه عمرانی با اعتبار ۲۶ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف استان اجرا و به مردم تقدیم می‌شود.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها حوزه‌هایی از جمله آموزش، مسکن، راه، بنادر، بهداشت و درمان، کشاورزی و گردشگری را شامل می‌شود و بخشی از نیازهای زیرساختی و توسعه‌ای استان را پوشش می‌دهد.

زارع در پایان با قدردانی از رئیس‌جمهور، دولت وفاق ملی و مردم استان بوشهر گفت: از حمایت‌ها، همکاری‌ها و همراهی‌های مردم عزیز استان صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم با همدلی، هم‌افزایی و تلاش بیشتر، در مسیر توسعه استان و خدمت به هم‌استانی‌های شریف گام‌های مؤثرتری برداریم.