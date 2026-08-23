۶ پروژه شاخص عمرانی در شهر جدید عالیشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش تل‌اشکی عصر یکشنبه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر، به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در راستای توسعه متوازن شهری، بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان پرداخت و اظهار کرد: تلاش مجموعه شرکت عمران عالیشهر در یک سال گذشته، معطوف به تعریف و تکمیل پروژه‌هایی با رویکرد پایداری شهری، ارتقای سرانه‌های عمومی و پشتیبانی همه‌جانبه از طرح‌های ملی از جمله طرح جوانی جمعیت بوده است.

وی با تأکید بر اینکه تمامی این ۶ پروژه به مرحله تکمیل ۱۰۰ درصدی و بهره‌برداری رسیده‌اند، جزئیات اعتباری و مشخصات فنی آن‌ها را در این خبر برشمرد.

آماده‌سازی زیرساخت‌های طرح جوانی جمعیت

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید عالیشهر با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور تصریح کرد: پروژه بازگشایی معابر و تسطیح ۳۵۷ قطعه از اراضی طرح جوانی جمعیت در فاز ۶ شهر جدید عالیشهر در مساحتی بالغ بر ۱۵ هکتار و با تخصیص اعتباری معادل ۳۹ میلیارد تومان با موفقیت تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

توسعه شبکه ارتباطی و شریانی شهری

تل‌اشکی عنوان کرد: در راستای روان‌سازی ترافیک و تسهیل دسترسی شهروندان، عملیات اجرایی خیابان ۲۴ متری مسیر آرامستان شهر جدید عالیشهر به طول هزار و۱۰۰ متر و با صرف اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان اجرا و زیر بار ترافیک رفت.

ارتقای زیرساخت‌های انتقال آب در فاز ۶

وی پیرامون تقویت شبکه آب‌رسانی شهری افزود: عملیات اجرایی شبکه آب‌رسانی محله صنایع در فاز ۶ عالیشهر با طول اجرایی ۲ هزار و ۲۰۰ متر لوله‌گذاری و تخصیص اعتباری معادل ۲۴ میلیارد تومان به سرانجام رسید که نقش مهمی در پایداری توزیع آب شرب این منطقه ایفا می‌کند.

افزایش سرانه‌های تفریحی و نشاط اجتماعی

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر به لزوم توسعه فضاهای سبز و عمومی اشاره کرد و گفت: پروژه تکمیل پارک چریش، احداث پارکینگ و اجرای پیاده‌رو اطراف پارک واقع در محله مهرگان (فاز ۴) در گستره‌ای به وسعت ۶هزارو۸۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان افتتاح شد تا در اختیار خانواده‌ها و شهروندان قرار گیرد.

ارتقای تاب‌آوری تاسیسات و پدافند غیرعامل

وی بیان کرد: به منظور تضمین پایداری خدمات اداری و واکنش مناسب در شرایط اضطراری، پروژه تهیه، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری با ظرفیت ۲۲۰ کاوا در ساختمان شرکت عمران با اعتبار ۹.۸ میلیارد تومان وارد مدار شد.

حرکت به سوی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر

جهانبخش تل‌اشکی با اشاره به رویکرد شرکت عمران در استفاده از انرژی‌های سبز خاطرنشان کرد: احداث نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی ۲۵ کیلوواتی واقع در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر با سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد تومان تکمیل و به شبکه متصل شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر ابراز امیدواری کرد که این دستاوردها و تداوم نهضت خدمت‌رسانی، زمینه رشد همه‌جانبه، ارتقای سطح رفاه عمومی و تحقق شهری پایدار و پیشرو را برای ساکنان عالیشهر به ارمغان آورد.