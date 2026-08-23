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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

پزشکان ایرانی در خط مقدم دفاع از ایران هستند

پزشکان ایرانی در خط مقدم دفاع از ایران هستند

سازمان بسیج مستضعفین در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک تاکید کرد: مردان و زنان از خودگذشته این مرز و بوم با داشتن بالاترین سطح علمی، همواره در خط مقدم دفاع از جان مردم ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن روز پزشک بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعاً

و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است (مائده، ۳۲)

جامعه پزشکی از دیریاز تاکنون وفادار، متعهد ایران اسلامی و مایه افتخار و سربلندی است. روز پزشک، یادآور مقام والای طبیبان دلسوزی است که در سخت‌ترین شرایط، با نگاهی سرشار از ایمان و عشق به همنوع، در مسیر سلامت جامعه گام برداشته اند.

سازمان بسیج مستضعفین ، تبریک و تهنیت می‌گوید و مراتب سپاس و قدردانی خود را به پیشگاه این مجاهدان نثار می‌کند.

ما به‌خوبی به‌یاد داریم که در دوران هشت سال دفاع مقدس، پزشکان و کادر درمان با دستانی خالی و دلی سرشار از ایمان، در سنگرهای امداد، اقداماتی بی‌نظیر از خود به نمایش گذاشتند و جانانه در کنار رزمندگان اسلام، حماسه‌ساز شدند.

همچنین در ایام تلخ شیوع ویروس منحوس کرونا، وقتی طوفان ترس و نگرانی همه‌گیر شده بود، این جامعه پزشکان بودند که با نثار جان خود، دیواری محکم در برابر این بیماری کشنده ساختند و با از خودگذشتگی مثال‌زدنی، آرامش را به جامعه هدیه دادند.

طی جنگ‌های تحمیلی اخیر ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز حضور هوشمندانه و شبانه‌روزی کادر درمان در متن نبرد، نشان داد که مردان و زنان از خودگذشته این مرز و بوم با داشتن بالاتذین سطح علمی، همواره در خط مقدم دفاع از کیان نظام و سلامت هموطنان خود قرار دارند.

بی‌تردید، نقش پزشکان تنها به درمان بیماری‌ها محدود نمی‌شود؛ آنان با رسیدگی ویژه به محرومین و مستضعفین در نقاط دورافتاده و کم‌برخوردار، با برگزاری اردوهای جهادی و ارائه خدمات رایگان، چهره زیبای عدالت و مهربانی را در نظام سلامت ترسیم کرده و سهم بسزایی در ارتقای سطح سلامت جامعه داشته‌اند؛ این فعاایت های پرثمر، سرمایه‌ای عظیم برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

در پایان امیدواریم که پزشکان و کادر درمان متعهد میهن عزیزمان، همواره با اذتقای سطح سلامت جامعه، پرچمدار عدالت در سلامت کشور باشند و در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، سرافراز و سربلند حرکت نمایند.

سازمان بسیج مستضعفین

کد مطلب 6925398

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