پزشکان ایرانی در خط مقدم دفاع از ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن روز پزشک بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعاً

و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است (مائده، ۳۲)

جامعه پزشکی از دیریاز تاکنون وفادار، متعهد ایران اسلامی و مایه افتخار و سربلندی است. روز پزشک، یادآور مقام والای طبیبان دلسوزی است که در سخت‌ترین شرایط، با نگاهی سرشار از ایمان و عشق به همنوع، در مسیر سلامت جامعه گام برداشته اند.

سازمان بسیج مستضعفین ، تبریک و تهنیت می‌گوید و مراتب سپاس و قدردانی خود را به پیشگاه این مجاهدان نثار می‌کند.

ما به‌خوبی به‌یاد داریم که در دوران هشت سال دفاع مقدس، پزشکان و کادر درمان با دستانی خالی و دلی سرشار از ایمان، در سنگرهای امداد، اقداماتی بی‌نظیر از خود به نمایش گذاشتند و جانانه در کنار رزمندگان اسلام، حماسه‌ساز شدند.

همچنین در ایام تلخ شیوع ویروس منحوس کرونا، وقتی طوفان ترس و نگرانی همه‌گیر شده بود، این جامعه پزشکان بودند که با نثار جان خود، دیواری محکم در برابر این بیماری کشنده ساختند و با از خودگذشتگی مثال‌زدنی، آرامش را به جامعه هدیه دادند.

طی جنگ‌های تحمیلی اخیر ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز حضور هوشمندانه و شبانه‌روزی کادر درمان در متن نبرد، نشان داد که مردان و زنان از خودگذشته این مرز و بوم با داشتن بالاتذین سطح علمی، همواره در خط مقدم دفاع از کیان نظام و سلامت هموطنان خود قرار دارند.

بی‌تردید، نقش پزشکان تنها به درمان بیماری‌ها محدود نمی‌شود؛ آنان با رسیدگی ویژه به محرومین و مستضعفین در نقاط دورافتاده و کم‌برخوردار، با برگزاری اردوهای جهادی و ارائه خدمات رایگان، چهره زیبای عدالت و مهربانی را در نظام سلامت ترسیم کرده و سهم بسزایی در ارتقای سطح سلامت جامعه داشته‌اند؛ این فعاایت های پرثمر، سرمایه‌ای عظیم برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

در پایان امیدواریم که پزشکان و کادر درمان متعهد میهن عزیزمان، همواره با اذتقای سطح سلامت جامعه، پرچمدار عدالت در سلامت کشور باشند و در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، سرافراز و سربلند حرکت نمایند.

سازمان بسیج مستضعفین