به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن سهندی شامگاه یکشنبه در دیدار با جمعی از خبرنگاران، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت و گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: امروز خلأیی در جامعه احساس می‌شود که خبرنگاران می‌توانند در برطرف کردن آن نقش‌آفرین باشند و آن، تبیین ماهیت دشمنی است که با تمام توان برای ضربه زدن به موجودیت ایران و ایرانی وارد میدان شده است.

وی با اشاره به پیچیدگی جنگ ترکیبی و شناختی افزود: در شرایط جنگ ترکیبی، هر فردی که در هر عرصه‌ای فعالیت می‌کند باید بداند محل فعالیت او می‌تواند خاکریز و خط مقدم مقابله با دشمن باشد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) با بیان اینکه هنوز بخشی از جامعه، دشمنی امروز را صرفاً متوجه گروهی خاص می‌داند، ادامه داد: عده‌ای هنوز به این درک و مفاهمه نرسیده‌اند که دشمن، دشمن نسل ایران و ایرانی است و در این زمینه رسانه‌ها می‌توانند با استفاده از شیوه‌های حرفه‌ای و تولید محتوای اثرگذار، نقش مهمی در تغییر این برداشت ایفا کنند.

سهندی تصریح کرد: گاهی تأثیر تولید محتوای حرفه‌ای یک خبرنگار از هزاران سخنرانی و تحلیل سیاسی بیشتر است، چراکه مدیریت افکار عمومی در نهایت به تغییر رفتار و تغییر رفتار نیز به تغییر باورها و نگرش‌ها منجر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید از مرحله صرفاً روایت کردن حوادث عبور کنند، گفت: افکار عمومی امروز از مرحله بازگویی روایت‌ها عبور کرده و به مرحله قضاوت درباره نتایج رسیده است؛ بنابراین خبرنگاران باید نتایج اقدامات، دستاوردها و واقعیت‌های پشت حوادث را برای مردم تبیین کنند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) با اشاره به حمله دشمن به مناطق مختلف کشور اظهار کرد: وقتی دشمن از هزاران کیلومتر آن‌سوتر جنگنده‌های خود را به پرواز درمی‌آورد و انواع موشک‌های کروز و بالستیک و بمب‌ها را به سمت شهرها و مناطق مختلف کشور شلیک می‌کند، باید برای افکار عمومی تبیین شود که قربانیان این حملات چه کسانی هستند.

سهندی با اشاره به حادثه‌ای که در مجموعه پاسارگاد استان زنجان رخ داد، گفت: در این حادثه ۱۹ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۵۰ نفر نیز مجروح شدند و در میان شهدا و مجروحان، کودک، زن، سالمند و افرادی از اقشار مختلف جامعه حضور داشتند؛ حتی آشپزی که در آن مجموعه مشغول کار بود نیز به شهادت رسید.

وی افزود: وقتی خانواده‌های شهدای این حادثه را از نزدیک می‌بینیم و شرایط زندگی و پیشینه آنها را بررسی می‌کنیم، روشن می‌شود که این حملات متوجه یک گروه خاص نیست، بلکه مردم عادی و نسل ایران و ایرانی را هدف قرار داده است و این واقعیت باید برای جامعه تبیین شود.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) در ادامه با اشاره به رشادت‌های شهدای گردان تخریب گفت: شهید ناصر بیات در روزهای ابتدایی جنگ به‌شدت مجروح شد، اما پس از انتقال به بیمارستان، صبح روز بعد بیمارستان را ترک کرد و به محل مأموریت خود بازگشت و حدود ۴۰ روز به‌صورت انفرادی به فعالیت ادامه داد.

سهندی ادامه داد: نیروهای گردان تخریب در طول حدود ۶۰ روز مأموریت، در شرایط بسیار سخت به فعالیت پرداختند و در این مدت حدود ۱۵ هزار مورد انواع مهمات و مواد منفجره را کشف و منهدم کردند؛ موضوعی که اگر هر یک از آنها منفجر می‌شد، می‌توانست جان کشاورزان، دامداران، چوپانان و شهروندانی را که برای فعالیت یا طبیعت‌گردی در منطقه حضور داشتند، به خطر بیندازد.

وی تأکید کرد: صرفاً روایت کردن این مجاهدت‌ها برای افکار عمومی کافی نیست؛ امروز مردم می‌خواهند بدانند این افراد در مقابل چه تهدیدی ایستادند، چه نتیجه‌ای به دست آوردند و چه خطری را از جامعه دور کردند. همین قضاوت درباره نتایج است که باعث می‌شود جامعه شهدای گردان تخریب، شهدای موشکی و شهدای مظلوم پدافند را بهتر بشناسد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (ع) با اشاره به حمله به دو پل راه‌آهن در جریان جنگ اخیر گفت: یکی از این پل‌ها در استان زنجان قرار داشت و پل دیگر خارج از استان بود، اما به دلیل قرار گرفتن در محدوده مأموریتی راه‌آهن استان، بازسازی آن نیز در ارتباط با مجموعه استان زنجان انجام شد.

سهندی افزود: این دو پل در کمتر از یک هفته بازسازی و به بهره‌برداری رسیدند و انعکاس این اقدام در رسانه‌ها باعث شد مردم قضاوت کنند که در شرایط جنگی، توان مهندسی، تخصص و مدیریت کشور چگونه توانسته است یک آسیب جدی را در کوتاه‌ترین زمان جبران کند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) با بیان اینکه رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف مسئولیت سنگینی بر عهده دارند، گفت: این رسالت تنها به موضوعات امنیتی و دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین در تبیین مطالبات به‌حق مردم نیز خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه مهمی بر عهده دارند.

سهندی با اشاره به تداوم تقابل جمهوری اسلامی ایران با دشمنان اظهار کرد: دشمنی و تخاصم موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست و در طول تاریخ اتفاقات مختلفی رخ داده است؛ امروز نیز در یک پیچ تاریخی قرار داریم و یکی از عوامل مهمی که در بزنگاه‌های تاریخی مانع عبور موفق از این مراحل شده، عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور مؤثر خبرنگاران و رسانه‌ها در عرصه مدیریت افکار عمومی نیاز داریم؛ چراکه بخش مهمی از تولید و حفظ سرمایه اجتماعی که مردم در جریان جنگ و حوادث اخیر ایجاد کردند، به تلاش و همت رسانه‌ها بازمی‌گردد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی رسانه‌ها با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ممکن است دیدگاه‌ها و گرایش‌های متفاوتی داشته باشند، اما باید در هر نقطه‌ای که قرار دارند، آنجا را مرکز مسئولیت خود بدانند و رسالت حرفه‌ای خود را به بهترین شکل انجام دهند.

سهندی افزود: امروز رسالت خبرنگاران از بسیاری از رسالت‌هایی که می‌توان برای اقشار مختلف تعریف کرد، سنگین‌تر است، زیرا رسانه در خط مقدم جنگ روایت‌ها، مقابله با عملیات روانی دشمن و حفظ سرمایه اجتماعی قرار دارد.

وی اظهار کرد: امیدواریم تلاش و قلم‌فرسایی خبرنگاران در زمره اقدامات مجاهدانه آنان ثبت شود و همه ما بتوانیم در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم باشیم و با انجام وظیفه خود، زمینه‌ساز ظهور حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) باشیم.