شهردار بندرعباس: حمایت از خبرنگاران نباید به یک روز محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوبانی شامگاه یکشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران با قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران همواره زحمات زیادی برای انعکاس مسائل و رویدادهای جامعه متحمل میشوند و وظیفه ماست که از این قشر حمایت و قدردانی کنیم.
وی افزود: اعتقاد دارم قدردانی از خبرنگاران نباید تنها به یک روز محدود شود، بلکه باید همواره مورد حمایت و لطف مسئولان قرار بگیرند.
نوبانی با اشاره به تعامل شهرداری بندرعباس با رسانهها بیان کرد: در پنج سال گذشته هیچگاه از سوی مجموعه شهرداری علیه هیچ رسانهای شکایتنامه یا اظهارنامهای صادر نشده و این موضوع را یک افتخار میدانم؛ چراکه همواره تلاش کردهایم تعامل و ارتباط مناسبی با اصحاب رسانه داشته باشیم.
رسانهها روایتگر خدمات و پیشرفت بندرعباس
شهردار بندرعباس با تأکید بر اهمیت روایتگری رسانهها گفت: آنچه خبرنگاران از شهر میبینند و روایت میکنند، میتواند یک اتفاق و خدمت را به شکل شایستهای به مردم معرفی کند.
وی ادامه داد: در آستانه بهرهبرداری از پروژه پل شهید تختی نژاد هستیم و از خبرنگاران درخواست دارم همانند گذشته از خدمات شهری حمایت کنند و پروژههای بزرگ و اقدامات انجامشده در بندرعباس را در تیترهای نخست رسانههای خود قرار دهند.
نوبانی خاطرنشان کرد: خدماتی که در هفته دولت و هفته خدمت در استان انجام میشود، باید در فضای مجازی و صفحات رسمی رسانهها نیز بازتاب پیدا کند تا مردم ایران و حتی جهان با روند توسعه و پیشرفت بندرعباس آشنا شوند.
خبرنگاران در روزهای سخت، امیدآفرینی کردند
شهردار بندرعباس با اشاره به فعالیت خبرنگاران در شرایط دشوار و حوادث اخیر گفت: خبرنگاران در سختترین شرایط نیز در میدان حضور داشتند و با تهیه گزارشهای امیدبخش، نقش مهمی در آرامش جامعه ایفا کردند.
وی افزود: در شرایطی که حتی دقایقی پیش از حضور خبرنگاران در برخی نقاط، حملات و بمباران انجام شده بود، اصحاب رسانه در میدان حاضر شدند و به تهیه و انتشار اخبار پرداختند. این حضور نشان داد که خبرنگاران در کنار مردم و نظام و کشور ایستادهاند.
نوبانی با بیان اینکه خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند، اظهار کرد: بسیاری از اوقات خبرنگاران مسائل و مطالبات مردم را از طریق ارتباطات مختلف به مسئولان منتقل میکنند و ما نیز وظیفه داریم این مسائل را پیگیری و پاسخگو باشیم.
اجرای پروژههای عمرانی و توسعه فضاهای شهری
وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ساله شهرداری بندرعباس گفت: در این مدت پروژههای متعددی در حوزه عمرانی، فضای سبز، ورزش، نورپردازی، فرهنگ و زیباسازی شهری اجرا شده است.
شهردار بندرعباس از افتتاح چهار تقاطع در آینده نزدیک خبر داد و افزود: دو تقاطع دیگر نیز در ادامه و سایر پروژهها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید و اجرای ۹ تقاطع در یک دوره پنجساله، رکورد قابل توجهی محسوب میشود.
نوبانی همچنین از احداث و توسعه حدود ۳۰ پارک در شهر بندرعباس خبر داد و گفت: در این دوره اقدامات گستردهای در زمینه فضاهای ورزشی، نورپردازی، زیباسازی و توسعه فضاهای عمومی انجام شده است.
دعوت خبرنگاران به مشارکت در طرح جمعآوری پسماند خشک
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای یک طرح هوشمند برای جمعآوری پسماند خشک اظهار کرد: این طرح از طریق یک اپلیکیشن انجام میشود و شهروندان میتوانند با ثبتنام، پسماندهای خشک خود را تحویل دهند و در قبال آن درآمد کسب کنند.
نوبانی گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر از شهروندان بندرعباس عضو این اپلیکیشن شدهاند و اگر این تعداد به حدود ۷۰ هزار نفر برسد، تأثیر بسیار قابل توجهی در پاکیزگی شهر خواهد داشت.
وی از خبرنگاران خواست در معرفی این طرح مشارکت کنند و افزود: برای خبرنگارانی که در جذب شهروندان به این طرح همکاری کنند، سازوکار تشویقی و جوایزی در نظر گرفته شده است.
تلاش شبانهروزی کارکنان شهرداری در شرایط دشوار
شهردار بندرعباس در پایان با قدردانی از کارکنان شهرداری اظهار کرد: در شرایط سختی که بسیاری از مردم شهرها را ترک کردند، کارکنان شهرداری و نیروهای حوزههای خدمات شهری، فضای سبز و سایر بخشها شبانهروز در شهر حضور داشتند.
وی افزود: خدمات شهری تعطیلبردار نیست و نمیتوان شهر را برای روزهای طولانی بدون نظافت، جمعآوری پسماند و آبیاری فضای سبز رها کرد. کارکنان شهرداری در تمام این مدت تلاش کردند شهر را سرپا و پاکیزه نگه دارند.
نوبانی در پایان از خانه مطبوعات، انجمنهای صنفی و تمامی خبرنگاران و فعالان رسانهای که در انعکاس مسائل و خدمات شهر بندرعباس تلاش میکنند، قدردانی کرد.
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