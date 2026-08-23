پرواز استقلال با سهراب / سپاهان به دیگر مدعی هم باخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه شهرقدس برگزار شد که با پیروزی ۲ بر صفر میزبان آبی پوش همراه بود. یاسر آسانی (۳) و اسماعیل قلی زاده (۹) برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف(سامان تورانیان -۸۰)، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده(محمدرضا آزادی - ۸۵)، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی (علیرضا کوشکی - ۶۴) و سعید سحرخیزان(روزبه چشمی - ۸۵).

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، عباس حبیبی(کسری طاهری -۴۶) آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی(امیرحسین جلالی‌وند - ۷۷) مهدی لیموچی( علی خدادادی - ۴۶) و رضا جعفری( کاوه رضایی-۷۷)

عبور از ۱۱۰۰ با یاسر!

استقلال تهران بازی را کاملا تهاجمی آغاز کرد. و آنها پیش چشم نزدیک به ۱۲ هزار تماشاگر خود در ورزشگاه شهدای شهر قدس بازی چشم نوازی را آغایز کردند تا نخستین حمله جدی این تیم در سومین دقیقه بازی با گلزنی یاسر آسانی همراه شود. سعید سحرخیزان که قصد داشتتوپ را با خود به سمت راست محوطه جریمه سپاهان ببرد با دفع توپ حاج صفی روبرو شد تا یاسر آسانی پشت محوطه جریمه شوت سرکش و فلنی خود را به گوشه دروازه سیدحسین بفرستد و تور دروازه میهمان را اینگونه به لرزه در آورد.

۶ دقیقه برای دبل استقلال!

استقلال بر خلاف گذشته بدون اینکه با زدن یک گل عقب بنشینند حمله های خود را ادامه دادند و توانستند تنها با ۶ دقیقه فاصله گل دوم بازی را روی شوت قلی زاده و تاثیر امین حزباوی مدافع سپاهان به ثمر برسانند. شوتی که با اختلاف اندک از تیر دروازه به گوشه تور حسینی رسید و این تیم برای دومین بار جشن با هوادارانش را تجربه کرد.

سپاهان پس از این گل تلاش کرد اختلاف را کم کند. لطفی توانست با یک فرار از جناح راست برای سپاهان خلق موقعیت کند اما توپ او در گام آخر بیش از اندازه فاصله گرفت تا فرعباسی با خروج مناسب مانع از بازشدن دروازه استقلال شود.

سپاهان در ۱۵ دقیقه پایانی از نیمه اول با کسب مالکیت توپ قصد داشت راهی برای نفوذ به دروازه میزبان پیدا کند اما دفاع استقلال با هماهنگی کامل مانع از این امر شد تا نیمه اول با همان دو گل برای آبی ها به پایان برسد.

تعویض ها برای جبران زردها در نیمه دوم

محرم نویدکیا که هیج کاری از تیمش در نیمه اول برای جبران دو گل خورده برنیامد تصمیم به ایجاد تغییر در شروع نیمه دوم گرفت تا با ورود عنصرهای تهاجمی نظیر کسری طاهری و علی خدادادی بتواند باخت را با نتیجه ای دیگر تغییر دهد.

روندی که در دقیقه ۵۷ نهایتا منحر به جدی ترین خطر برای سپاهانی ها شد. پاس های کوتاه آریا یوسفی و کسری طاهری و علی خدادی نزدیک بود به گل اول این تیم منجر شود اما دفاع استقلال مناع از این اتفاق شد.

سپاهان با استفاده از دقت آریا یوسفی در سانتر از جناح راست سعی داشت بارها خلق موقعیت کند تا در نهایت جدی ترین صحنه نزدیک به گلزنی آنها به دقیقه ۶۳ مربوط شود که دو ارسال متوالی یوسفی باعث شود تا دفاع استقلال برای دفع آن با زحمت دچار شود.

کادرفنی سپاهان در ادامه تصمیم گرفت با تغییرات دوباره در ترکیب خود سیستم بازی اش را متحول کند. این تیم با ورود کاوه رضایی و امیرحسین جلالی‌وند با سه دفاع بازی را پیش برد تا تعداد نفرات خود در خط حمله را افزایش دهد و فشار مضاعف روی دفاع میزبان بیاورد.

تصمیمی که باز هم چاره ساز نبود تا سپاهان طعم تلخ شکست را بار دیگر بچشد و امشب هم مثل بازی با تراکتور بدون کسب امتیاز و دست خالی زمین مسابقه را ترک کند.