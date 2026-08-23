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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

هفته سوم لیگ بیست و ششم؛

پیروزی بزرگ آلومینیوم مقابل شمس آذر در قزوین

پیروزی بزرگ آلومینیوم مقابل شمس آذر در قزوین

تیم فوتبال شمس آذر قزوین باخت خانگی دیگری را در تقابل با آلومینیوم اراک تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال شمس آذر قزوین و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز دوشنبه از هفته سوم لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد که با پیروزی ۲ بر یک میهمان اراکی همراه بود.

محمد خلیفه (۴۵+۲ - گل به خودی)برای شمس آذر و سیدمهدی مهدوی (۳۱) و ساسان حسینی (۸۳ - پنالتی) برای آلومینیوم اراک گلزنی کردند.

آلومینیوم با این پیروزی به هفتمین امتیاز خود در هفته سوم رسید تا فعلا به رده دوم جدول صعود کند. شمس آذر نیز همچنان روزهای تلخ خود را با باخت خانگی دیگر پشت سر می گذارد تا تنها یک امتیاز از ۳ بازی خود کسب کند.

پیروزی بزرگ آلومینیوم مقابل شمس آذر در قزوین

کد مطلب 6925389

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