به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری همایش روز ملی خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم روز ملی خلیج فارس در بوشهر اندیشیده شده و این مراسم با شکوه خاصی روز 10 اردیبهشت در بوشهر برگزار خواهد شد.

وی به ظرفیت بالای استان بوشهر برای برگزاری مراسم این روز اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر با برخورداری از 707 کیلومتر مرز آبی و 900 کیلومتر مرز غیر دریایی با خلیج فارس و با توجه به وجود ظرفیتها و توانمندیهای موجود، این رویداد تاریخی باید در استان بوشهر برگزار شود

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر به شناسایی بیش از یک‌هزار اثر تاریخی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: از این تعداد 300 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده که به تنهایی حاکمیت استان بوشهر بر خلیج فارس را ثابت می‌کنند.

وی با اشاره به رونمایی از کتاب "المسالک و الممالک"، اضافه کرد: در این کتاب که دو سال پیش به ثبت جهانی رسیده، اسناد و نقشه‌هایی وجود دارد که حاکمیت ایران و استان بوشهر بر خلیج فارس را ثابت می‌کند و یونسکو نیز آن را تایید کرده است.

دشتی به بیان برنامه‌های این همایش پرداخت و بیان داشت: تجلیل از خانواده‌های شهدای خلیج فارس که در مبارزه با استعمار و استکبار به شهادت رسیدند، قرائت مقالات و پژوهش‌های اندیشمندان و خلیج فارس نویسان محلی، ملی و بین‌المللی از جمله این برنامه‌ها است.

وی گفت: تشکیل زنجیره انسانی بر ساحل خلیج فارس، به صدا درآمدن زنگ خلیج فارس در مدارس نیز بخش دیگری از این برنامه‌ها است که با شکوه خاصی برگزار خواهند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر از بافتن گبه‌ای به نام خلیج فارس در این روز خبر داد و اظهار داشت: رئیس جمهور اولین گره این گبه را با دستان خود گره خواهد زد.