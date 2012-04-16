بیانیه مشترک حزب الله و امل / تاکید بر مقابله با توسعه طلبی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "طلال ارسلان" رئیس حزب دموکراتیک لبنان گفت : دخالت سفیران خارجی در امور داخلی لبنان ننگی بزرگ است.

از سوی دیگر جنبش امل و حزب الله در جنوب لبنان با صدور بیانیه مشترکی بیان کردند: بهره برداری از ثروتهای نفتی در خشکی و دریا حق لبنان و اولویت ملی آن است.

در این بیانیه آمده است : هر گونه تعدی به این حق مسلم لبنانی ها در واقع تجاوز به حاکمیت ملی است و لبنانی ها حق دارند که با همه ابزار از حاکمیت خود دفاع و مقاومت در کنار ارتش و مردم می توانند با خواسته های صهیونیستها مقابله کنند.

حزب الله و جنبش امل بیان کردند: سکوت کشورهای عربی و بین المللی در قبال اقدامات یهودی سازی رژیم صهیونیستی و هتاکی این رژیم ضد مقدسات اسلامی در فلسطین و بیت المقدس محکوم کرد.

از سوی دیگر "شیخ هاشم صفی الدین" رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد: مقاومت قوی تر از قبل است و با همه فتنه های رسانه ای و سیاسی با درایت برخورد کرده است.

وی افزود: آرامش کنونی ما به این معنی نیست که در برابر دشمن صهیونیستی در صورت حمله به کشور، نفت، امنیت و ثبات لبنان ساکت خواهیم ماند.

خبر دیگر اینکه جماعت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر وحدت ملی میان لبنانی ها اعلام کرد: دشمن اصلی ما رژیم صهیونیستی است که بخشهایی از لبنان را در مزارع شبعا و تپه های کفر شوبا اشغال کرده است.

از سوی دیگر جنبش المرابطون لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: لبنان نباید وارد معرکه سوریه شود و همسو با آمریکا، آل سعود و قطر حرکت کند.