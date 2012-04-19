وزیر راه بر اتمام 60 کیلومتر از بزرگراه بابامیدان - یاسوج - سمیرم تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از طرح های راهسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این پروژه مهم راهسازی در موجب تحول چشمگیر محورهای ارتباطی و حمل و نقل جاده ای این استان می شود.

وی طول این بزرگراه را 170 کیلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: 110 کیلومتر از این مسیر مربوط به جاده یاسوج به سمیرم و 60 کیلومتر مربوط به جاده یاسوج به بابامیدان است.

نیکزاد 500 میلیارد ریال برای اجرای عملیات این پرو‍ژه اختصاص داد و بیان کرد: از این میزان 400 میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح مهر ماندگار و 100 میلیارد ریال نیز از اعتبارات وزارت راه و شهرسازی تامین می شود.

به گزارش مهر، جاده بابامیدان به یاسوج به سمیرم مسافت استانهای جنوبی تا مرکز کشور را بیش از 200کیلومتر کاهش می دهد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: بزرگترینپروژه کهگیلویه و بویراحمد و اولویت اصلی راهسازی این استان محور ترانزیتیپاتاوه –دهدشت که تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب کشور است، تا خردادماه سال 1392 افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این محور به طول 137 کیلومتر، برای تسریع در تکمیل آن به چهار قطعه تقسیم شده است که عملیات راهسازی در آنها با سرعت ادامه دارد.

نیکزاد اظهار داشت: در این محور کوهستانی 13 دهانه تونل به طول هفت کیلومتر و نیم وجود دارد که سخت‌ترین محور در جنوب کشور است.

وی با بیان اینکه، این محور علاوه بر ترانزیت بودن جنوب به مرکز کشور، بیش از 200 کیلومتر مسیر بندر امام(ره) به مرکز کشور را کوتاهتر می‌کند، افزود: با اتمام این راه، پنج بخش با 400 روستا و جمعیتی بالغ بر 100 هزار نفر مستقیما از این محور بهره‌مند خواهند شد.