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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۸

صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت تاسیس می‌شود

صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت تاسیس می‌شود

در بیست و پنجمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با موضوع تضمین و توسعه الگوهای نوین تامین مالی، با تاسیس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برگزار شد.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه، درخواست صدور موافقت اصولی برای صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با استناد به آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی بررسی شد و شورا با صدور موافقت اصولی برای این صندوق موافقت کرد.

این صندوق بزرگترین صندوق تضمین غیردولتی و اولین صندوق تضمین غیردولتی ارزی است که تاکنون از شورا موافقت اصولی می گیرد و در سطح ملی و به صورت تخصصی به منظور تسهیل تامین مالی صنعت نفت فعالیت خواهد کرد.

بررسی پیش‌نویس الگوی نوین جذب منابع نیکوکارانه مبتنی بر رمزدارایی از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیست و پنجمین جلسه شورای ملی تأمین مالی است که به استناد جزء (۲-۱) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و پس از اعمال نقطه نظرات حاضران در جلسه با کلیات آن و با تولی گری جمعیت هلال احمر ایران موافقت شد.

کد مطلب 6948725
طیبه بیات

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