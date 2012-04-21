به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: مجتمع‌های قرآنی در استان همدان احداث می‌شود.

خسرو بیات در حاشیه برگزاری آزمون سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در همدان افزود: راه‌اندازی مجتمع‌های قرآنی با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی از اولویت‌های کاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های قرآنی با تمام ظرفیت‌ها گفت: فعالیت‌های قرآنی باید با تمام کارها عجین شود و ایجاد اتاق فکر قرآنی جزو اولویت‌های کاری مؤسسات قرآنی قرار گیرد.

بیات با بیان اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان باید به قرارگاه فرهنگی تبدیل شود، افزود: تأسیس دانشگاه علوم قرآنی در سال 1391 از اولویت‌های این اداره کل است.

18 کاریکاتور در جشنواره تولیدات حوزه هنری پذیرفته شدند

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان همدان از پذیرفته‌شدن 18 کاریکاتور در مرحله نهایی جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری خبر داد.

طیبه شایسته اظهار داشت: تعداد هفت کاریکاتور از محمود نظری با موضوع آزاد، پنج کاریکاتور از علی پاک‌نهاد با موضوعات کتابخوانی و شانس و شش کاریکاتور از طاهر شعبانی با موضوعاتی مانند جنگ و صلح، میراث فرهنگی به مرحله داوری راه یافته‌اند.

طیبه شایسته افزود: در مجموع تعداد 35 اثر تجسمی از استان همدان برای داوری نهایی در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری انتخاب شدهاند.

سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در هشت بخش و با هدف ارزیابی عملکرد مراکز استانی حوزه هنری، اردیبهشت 1391 در کرمانشاه برگزار میشود.

برگزاری جشنواره استانی هنرهای تجسمی جوانان در همدان

معاون فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری جشنواره استانی هنرهای تجسمی جوانان به منظور انتخاب تیم اعزامی به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان خبر داد.

مجید فروتن اظهار داشت: جشنواره استانی هنرهای تجسمی جوانان 25 اردیبهشت ماه با حضور نماینده دبیرخانه جشنواره بین‌‌المللی هنرهای تجسمی در مجتمع بوعلی سینا همدان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: فراخوان این جشنواره برای انجمن هنرهای تجسمی استان، دانشگاه‌ها و هنرستان‌های دارای رشته‌های هنری، آموزشگاه‌های آزاد هنری و سایر هنرمندان تجسمی ارسال شده است.

فروتن گفت: نوزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان در رشته‌های طراحی، نقاشی، ارتباط تصویری، حجم، کاریکاتور، نگارگری، خوشنویسی، عکاسی و تصویرسازی شهریور ماه در گروه سنی 16 تا 25 سال در گرگان برپا می‌شود.

پنجمین دوره آزمون سراسری قرآن کریم در ملایر برگزار شد

پنجمین دوره آزمون سراسری ترجمه و مفاهیم قرآن کریم فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر در این اداره برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مرحله از آزمون 23 شرکت کننده در دو سطح مقدماتی و تکمیلی به رقابت پرداختند.

بنابر این گزارش، پس از اعلام نتایج از سوی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر خواهد شد.

بر این اساس، در چهار سال گذشته، بیش از 25 گواهینامه توسط مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالان قرآنی شهرستان صادر و 31 نفر نیز بیمه شده اند.