آغاز ساخت و دریافت اطلاعات از پهپاد RQ170 آمریکایی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه در سال روز تاسیس سپاه پاسداران در روز دوم اردیبهشت از آغاز ساخت نمونه پهپاد مدل RQ170 و دریافت اطلاعات از پهپاد جاسوسی آمریکا توسط متخصصان الکترونیک سپاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آبان ماه سال گذشته بود که با اطلاعات جمع آوری شده و مراقبت های دقیق الکترونیکی مشخص شد هواپیمای جاسوسی آمریکا قصد نفوذ و جاسوسی بر فراز کشورمان را دارد که پس از ورود این هواپیما به فضای شرق کشور، این هواپیما در کمین گاه الکترونیکی نیروهای مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت در ایران به زمین نشانده شد.



طول دو بال این هواپیما حدود 26 متر، طول بدنه چهار و نیم متر و ارتفاع آن یک متر و 84 سانتی متر است و دارای سیستم های پیشرفته جمع آوری اطلاعات در ابعاد الکترونیکی، تصویری و مخابراتی و سامانه های راداری مختلف است.

این هواپیما از جهت نوع ساخت و پوشش، رادار گریز طراحی شده و از حیث فناوری آخرین نمونه هواپیماهای پیشرفته ای است که آمریکا مورد استفاده قرار می دهد.

فناوری به کار رفته در این هواپیما قبلا در هواپیماهای B2 و F35 نیز استفاده شده و هدایت این هواپیما توسط ماهواره و همچنین ایستگاه های زمینی در افغانستان و آمریکا صورت می پذیرفت.



پهپاد 170-RQ تصاحب شده توسط نیروهای مسلح ایران از مدرنترین پهپاد های ارتش آمریکاست که طراحی آن شبیه به جنگنده بمب افکن های رادار گریز است و از سال 2009 به صورت رسمی شروع به کار کرده است.

