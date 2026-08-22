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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

پیام تبریک آیت‌الله نوری همدانی به محسن رضایی

پیام تبریک آیت‌الله نوری همدانی به محسن رضایی

قم- مرجع تقلید شیعیان در پیامی، انتصاب سردار سرلشکر محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در پیامی انتصاب محسن رضایی، به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی تبریک گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر جناب آقای دکتر محسن رضایی،
سلام علیکم

انتصاب جنابعالی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک عرض می‌کنم.

امروز که دشمنان اسلام و انقلاب دندان طمع تیز کرده و با همه توان برای دشمنی و تجاوز به جمهوری اسلامی ایران به میدان آمده‌اند، سوابق و تجربیات جنابعالی در مسائل نظامی و دفاعی می‌تواند در این مسئولیت خطیر مؤثر باشد.

در این شرایط، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری «دامت برکاته»، استقامت در برابر دشمن، پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز و حفظ وحدت و انسجام داخلی از ضروری‌ترین امور است.
توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6924269

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