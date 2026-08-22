به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در پیامی انتصاب محسن رضایی، به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی تبریک گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر جناب آقای دکتر محسن رضایی،

سلام علیکم

انتصاب جنابعالی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک عرض می‌کنم.

امروز که دشمنان اسلام و انقلاب دندان طمع تیز کرده و با همه توان برای دشمنی و تجاوز به جمهوری اسلامی ایران به میدان آمده‌اند، سوابق و تجربیات جنابعالی در مسائل نظامی و دفاعی می‌تواند در این مسئولیت خطیر مؤثر باشد.

در این شرایط، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری «دامت برکاته»، استقامت در برابر دشمن، پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز و حفظ وحدت و انسجام داخلی از ضروری‌ترین امور است.

توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.