به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در پیامی انتصاب محسن رضایی، به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی تبریک گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر جناب آقای دکتر محسن رضایی،
سلام علیکم
انتصاب جنابعالی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک عرض میکنم.
امروز که دشمنان اسلام و انقلاب دندان طمع تیز کرده و با همه توان برای دشمنی و تجاوز به جمهوری اسلامی ایران به میدان آمدهاند، سوابق و تجربیات جنابعالی در مسائل نظامی و دفاعی میتواند در این مسئولیت خطیر مؤثر باشد.
در این شرایط، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری «دامت برکاته»، استقامت در برابر دشمن، پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز و حفظ وحدت و انسجام داخلی از ضروریترین امور است.
توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
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