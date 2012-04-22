به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی، معاون صدای رسانه ملی با اشاره به شعار سال گفت: نامگذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری که با محوریت مسائل اقتصادی صورت گرفته، نشان از اهمیت این موضوع دارد. در این میان احساس، تکلیف و وظیفه رسانه این است که بیانات معظم‌له را زمینه ساز اجرای فعالیت‌های خود کند.

معاون صدا با بیان اینکه در ایام تعطیلات نوروز بیش از 70 نفر از وزرا، نمایندگان مجلس و کارشناسان در برنامه‌های رادیویی حضور داشتند، عنوان کرد: شبکه‌های مختلف رادیویی در قالب گفتگو با وزرا، نمایندگان مجلس، روسای سازمان‌ها و کارشناسان مرتبط با امر اقتصاد، توسعه، بازرگانی، صنعت و اشتغال، برنامه های متنوع و متعددی را تولید و پخش کردند. همچنین برای اینکه برنامه‌ها از غنای لازم برخوردار باشد، توسط حوزه های ستادی معاونت صدا اقدام به تولید و انتشار جزوات و بسته های محتوایی و آموزشی شد که در قالب سیاست ها، بایدها، نبایدها و محورهای برنامه سازی به شبکه‌ها ارائه شد.

صوفی در خصوص برگزاری هم اندیشی راهبردی معاونت صدا گفت: نخستین هم‌اندیشی سراسری رادیو با حضور مدیران و برنامه‌سازان این رسانه و کارشناسان اقتصادی، دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه در ساختمان شهدای رادیو برگزار می شود. این هم اندیشی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار می‌شود، در راستای آمادگی بیشتر برنامه سازان برای تولید برنامه هایی با کیفیت لازم در جهت تحقق شعار سال است.

وی با اشاره به اینکه رادیو برای تحقق شعار سال برنامه‌های ویژه‌ای دارد، یادآور شد: در جدول پخش هفتگی شبکه های رادیویی، ویژه برنامه هایی تدارک دیده شده که تا پایان سال 91 ادامه خواهد داشت. این ویژه برنامه ها در ساختارهای مختلف نمایش، گفتگو، مستند، گزارش، مصاحبه با کارآفرینان، تولیدکنندگان، صنعت گران، سرمایه گذاران و دیگر کسانی است که در امر صنعت و اشتغال فعالیت می کنند.

معاون صدا با بیان اینکه یکی از بهترین راه های ابلاغ سیاست ها، خط مشی ها، انجام تعاملات و گفت و شنود با همکاران برگزاری اجلاس و هم اندیشی‌های مختلف است، تصریح کرد: هم‌اندیشی سراسری رادیو نیز که در ارتباط با نامگذاری سال و رویکرد معاونت صدا در سال جاری برگزار می‌شود، فرصتی برای بیان توقعات از همکاران رادیو و پرسش و پاسخ آنها در این زمینه است.

صوفی ایده‌های نو و تحول در محتوا را شعار رادیو در سال 91 نامید و با اشاره به اینکه بخشی از اجلاس چهار اردیبهشت پیرامون توضیح، تبیین و تحلیل این رویکرد است، گفت: یکی از ویژگی های رسانه ایده‌پردازی است. در واقع برنامه ساز باید موضوعات کشف نشده، پنهان و مغفول مانده را شناسایی کرده و تبدیل به برنامه کند تا مشکلات حل شود. رسانه باید به دنبال پویایی، نوآوری و تحول باشد تا بتواند در سپهر رسانه ها فعال، پر تحرک و زنده باشد.

معاون صدا در خصوص تحقق شعار سال 91 و شعار رادیو در این سال گفت: موضوع شعار سال متنوع و فراگیر است و استفاده از همه‌ی ساختارها و طبقات برنامه‌سازی را ضروری می‌سازد. بر این اساس متناسب با اقتضائات کشور اولویت با تولید و پخش ویژه برنامه است و در این زمینه باید اقدامات گسترده‌ای توسط برنامه‌سازان رادیو صورت گیرد.

وی با تأکید بر شناخت ذائقه‌ مخاطب برای تولید برنامه‌های رادیویی اظهار داشت: اساساً رسانه به ویژه رادیو با مخاطب زنده است. هر چقدر مخاطب را جذب کنیم رضایتمندی بیشتر می شود. بنابراین شناخت نیازهای مخاطب سیاست ها و اولویت های رسانه را مشخص کرده و متناسب با آن، برنامه هایی با ریتم مناسب و با رعایت بایدها و نبایدها تهیه و پخش می‌شود.

معاون صدای رسانه ملی با اشاره به افزایش کیفیت و کمیت برنامه های رادیو عنوان کرد: بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در اسفند سال 90 نسبت به اسفند سال 89 همه شبکه های رادیویی بین دوتا شش درصد افزایش مخاطب داشته و از 27 درصد مخاطبان به 29 درصد رسیدند.

صوفی در خصوص فعالیت‌های رادیو اقتصاد عنوان کرد: رادیو اقتصاد در میان متخصصان امر اقتصاد، صنعت، کارآفرینی و تولید، از جایگاه بالایی برخوردار است و طبق نظرسنجی‌های انجام شده برنامه‌های این شبکه‌ رادیویی متناسب با ذائقه‌ مخاطب بوده و در جذب و افزایش مخاطب تأثیر بسزایی داشته است.

معاون صدا با بیان اینکه از اول خرداد ماه تا اول تیر ماه هشت ساعت از برنامه های رادیو اقتصاد به کانال تجارت اختصاص می یابد، افزود: این بازه‌ زمانی به بیان مباحث تجاری اختصاص خواهد داشت و در این زمینه صادرات واردات، تولید ملی، اشتغال، تعامل با کارخانجات، معرفی کارآفرینان، سرمایه گذاران و ... انجام می شود.