به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجموعه از ترانه‌های سیامک عباسی (ترانه‌سرا و آهنگساز) با عنوان «خوشبختیت آرزومه» از سوی انتشارات شانی در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.

در این مجموعه سیامک عباسی با بهره‌گیری از هنر تصویرگری، جذابیتی بصری هم به ترانه‌های خود بخشیده است.

این کتاب که در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد، شامل 35 قطعه از جدیدترین ترانه‌های این ترانه‌سرا است.

مادربزرگ، افسردگی، برو، می راهی‌ام، تغییر، چیزی از من نگو، عشق عمیق، دیوونگی، بخشش، بعد از تو، عشق کم‌عمق، زمین‌لرزه، چه کردی با خودت؟، دریای طوفانی، جوون‌تر که بودم، خوشحالم، کنار تو، وقتی دلشت شکست، مادر منو ببخش، فلسفه‌های پوچ و دنیای کوچیک عناوین تعدادی از ترانه‌های این کتاب است.

«خوشبختیت آرزومه» با قیمت 5000 تومان و در شمارگان 2000 نسخه در قطع خشتی و کاغذ گلاسه (چاپ رنگی) با تصویرگری اشکان رهگذر از سوی انتشرات شانی منتشر شده است.