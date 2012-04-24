تولید 3 میلیون شاخه گل و گیاه زینتی/ کمک 81 میلیون ریالی حجاج به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی از تولید 3 میلیون شاخه، 170 هزار اصله و یک‌هزار و 500 گلدان گل و گیاه زینتی در سطح 10 هکتار فضای گلخانه‌ای و حدود 15 هکتار فضای باز خبر داد.

غلامرضا هادربادی اظهار داشت: میزان تولید گل و گیاه زینتی شامل سه میلیون شاخه، 170 هزار اصله و یک‌ هزار و 500 گلدان در استان خراسان جنوبی است که این میزان از 10 هکتار فضای گلخانه‌ای و حدود 15 هکتار فضای باز تولید می‌ شود.

وی افزود: درآمد سالانه تولید گل و گیاهان زینتی سطح استان حدود 11 میلیارد و 575 ریال است و در بخش تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی 60 نفر مشغول به فعالیت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان ‌جنوبی گفت: گونه‌های با ارزش گل‌های زینتی و درختچه ‌ای تولیدی در استان خراسان‌ جنوبی شامل نرگس و گل محمدی و همچنین انواع سرو، کاج، اقاقیا، زبان گنجشک، رزماری، خرزهره، شمشاد، برگ نو و ترون از دیگر گونه ‌های گل‌های زینتی و درختچه‌ های تولیدی در سطح استان است.

هادربادی ادامه داد: در سال گذشته در قالب طرح اصلاح، احیا و افزایش تولید گل و گیاهان زینتی اعتباری معادل 530 میلیون ریال در نظر گرفته شد که این میزان اعتبار در سال جاری به یک‌هزار و 30 میلیون ریال افزایش یافته است.

وی گفت: اعطای تسهیلات بانکی در مورد تأسیس و تجهیز گلخانه‌ های تولید گیاهان زینتی، انجام مشاوره فنی توسط کارشناسان سازمان و مدیریت ‌های شهرستان‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز بهره‌ برداران، کودپاشی و تأمین کودهای جدید به ویژه کودهای زیستی، اجرای باغ الگویی، آنالیز خاک و آب مراکز و عرصه ‌های تولید گل و گیاهان زینتی از مهم ‌ترین اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در زمینه گل و گیاه زینتی در سال 91 است.

کمک 81 میلیون ریالی حجاج به افراد نیازمند خراسان‌ جنوبی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان ‌جنوبی از کمک 81 میلیون ریالی حجاج به افراد نیازمند خراسان‌ جنوبی در سال گذشته خبر داد.

محمد اکبری اظهار داشت: طی سال گذشته حجاج بیت ‌الله‌الحرام این استان در قالب طرح احسان زائر بالغ بر 81 میلیون ریال به نیازمندان اهدا کردند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 172 درصد رشد داشته است.

وی در مورد این طرح معنوی و خداپسندانه افزود: در این طرح زائران بیت ‌الله‌الحرام بخشی از ولیمه و نذورات خود را به منظور کمک به محرومان و نیازمندان به این نهاد اختصاص می ‌دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان ‌جنوبی یادآور شد: زائران می ‌توانند قبل از آغاز این سفر معنوی پرداخت مبلغی را تعهد کرده و پس از مراجعت مبلغ را به نزدیک‌ ترین کمیته امداد محل زندگی خود تحویل دهند تا در امور محرومان این نهاد هزینه شود.

اکبری ادامه داد: در این طرح علاوه بر جلوگیری از اسراف و هزینه‌ های بیهوده قبل و پس از این سفر معنوی زمینه انجام امور خیر و خداپسندانه برای حجاج فراهم می ‌شود.

اجرای طرح کتابخوانی بهار در خراسان‌ جنوبی

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌ جنوبی گفت: همزمان با فصل بهار برای نخستین بار اعضای مراکز فرهنگی هنری خراسان ‌جنوبی فصل جدیدی از کتاب و کتابخوانی را با اجرای طرح کتابخوانی در فصل بهار تجربه می‌ کنند.

عبدالرضا صمدی اظهار داشت: با توجه به اهمیت کتاب و کتابخوانی و ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌ جنوبی طرح کتاب‌ خوانی در فصل بهار را اجرا می‌ کند.

وی افزود: بر همین اساس برای مطالعه هدفمند گروه‌های سنی " ب، ج، د، ه " در فصل بهار هشت عنوان کتاب تعیین شده است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: اعضای گروه سنی (ب) کتاب‌های (دعای موش کوچولو، خشم قلمبه)، گروه سنی (ج) کتاب‌های (یک جادوگر بیکار، کلوچه‌ های خدا)، گروه سنی (د) کتاب‌های (رمان هستی و سلطان آهو) و گروه سنی (ه) کتاب‌های (چلچراغی در شب تاریکی، حتی یک دقیقه کافیست) را در فصل بهار مطالعه می‌کنند و به یک سری سئوالاتی که از قبل طراحی شده است پاسخ می ‌دهند.

صمدی گفت: در اجرای این طرح بررسی پاسخ ‌های اعضا در هر فصل به یکی از مراکز فرهنگی هنری استان واگذار شده است و مرکز مجری در پایان هر فصل میزان مشارکت و پاسخ اعضا را بررسی و به تحلیل این فصل از کتاب‌خوانی می‌ پردازد.

وی یادآور شد: مراکز فرهنگی هنری شماره سه بیرجند، نهبندان، سربیشه و فردوس به ترتیب در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان مسئولیت اجرای طرح کتاب ‌خوانی فصل را برعهده دارند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌ جنوبی گفت: این طرح برای تمام فصول سال 91 پیش‌ بینی شده است و امید است که با اجرای آن فصل جدیدی از مطالعه در مراکز فرهنگی هنری استان خراسان‌ جنوبی گشوده شود.

صمدی بیان کرد: در حال حاضر استان خراسان ‌جنوبی دارای 10 مرکز فرهنگی هنری ثابت، دو کتابخانه سیار، یک کتابخانه پستی و یک کتابخانه سیار شهری است.