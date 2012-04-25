حجت‌الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از این بانوی بزرگوار به عنوان اسوه انسانیت، عفت، پاکی، متانت، وقار و الگوی علم و آگاهی در جوامع اسلامی یاد کرد.

وی با تأکید بر اینکه نکته درخشان شخصیت حضرت زهرا(س) عبودیت و بندگی خداوند متعال بوده است، افزود: همه کمالات الهی و اسلامی در وجود این بانوی بزرگوار جمع است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به ایراد خطبه فدکیه توسط حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: این بانوی گرامی با ایراد این خطبه در راستای بصیرت بخشی به آحاد مختلف مردم تلاش فراوانی کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه این خطبه دارای سه ویژگی مهم است، بیان داشت: حماسه و شور مقدس حضرت فاطمه (س)، بلاغت و فصاحت و همچنین حکمت و استدلالهای موجود در این خطبه از مهم ترین ویژگیهای خطبه فدکیه است.

وی افزود: نحوه حرکت این بانوی فرهیخته، کیفیت ورود به مسجد، نوع ایراد خطبه و مفاهیم موجود در خطبه فدکیه هر کدام خود حاوی نکات غنی و حائز اهمیتی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) را نشان‌دهنده راه حرکت مسلمانان در تاریخ دانست و ادامه داد: این خطبه دریایی از مبارزه، حق‌طلبی و عدالت‌طلبی است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در ادامه سخنان خود به ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت فاطمه شخصیتی است که ولایت را تثبیت و پایدار کرد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) جانش را فدای ولایت کرد، بیان داشت: اندیشه های عملی حضرت فاطمه (س) در راستای حاکمیت ولایت و برقراری عدالت بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: این بانوی گرامی در راه ولایت هم فرزندش محسن را تقدیم کرد و هم خودش مجروح شد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) تا پای شهادت در راه ولایت ایستاد، بیان کرد: این بانوی گرامی به عنوان اولین شهیده راه ولایت به شمار می آید.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) وقتی ظلم در حق ولایت را دید تحمل نکرد، بیان داشت: حضرت زهرا(س) در مقابل غصب حق ولایت حضرت علی (ع) فریاد برآورد که این فریاد، فریاد عدالت خواهی و مبارزه با ظلم بوده است.