به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم اسماعیل همتی، نویسنده و پژوهشگر شناخته‌شده سمنانی در حوزه ادبیات داستانی و نمایشی، صبح سه‌شنبه با حضور جمعی از مردم، هنرمندان، نویسندگان، اهالی قلم و اندیشه و مسئولان استانی و شهرستانی در مرکز استان برگزار شد.

مردم فرهنگ‌دوست سمنان در کنار جمعی از هنرمندان، نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر، در مراسم تشییع پیکر این نویسنده و پژوهشگر فقید حضور یافتند.

اسماعیل همتی شهرت و آوازه ملی خود را بیش از همه در حوزه ادبیات و نمایشنامه‌های کودک و نوجوان به دست آورد و سال‌ها در کنار نویسندگی و تدریس، در راه شکل‌گیری و تداوم فعالیت‌های انجمن قلم و نویسندگان سمنان نیز تلاش کرد.

همتی روز یکم شهریورماه در ۷۱ سالگی و بر اثر بیماری در زادگاهش سمنان دار فانی را وداع گفت.

از جمله آثار شناخته‌شده این نویسنده می‌توان به نمایشنامه‌های «شب بارانی»، «سفری برای آرش» و «خاطرات یک گاو جنون‌زده» اشاره کرد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش بود و به عنوان پژوهشگر و مدرس ادبیات دراماتیک در دانشگاه فعالیت داشت. همتی بیش از ۵۰ اثر در زمینه‌های نمایشنامه، شعر، پژوهش و آموزش، با محوریت شاهنامه، ادبیات کهن و ادبیات کودک و نوجوان تألیف و منتشر کرده است.