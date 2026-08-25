به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مجموعه در کنار شیرآلات، محصولات خود در حوزههای محصولات مرتبط را نیز در معرض دید فعالان صنعت ساختمان، سازندگان، معماران و بازدیدکنندگان قرار داد.
حضور امسال شودر با شعار «فراتر از جزئیات» همراه بود، شعاری که میتوان آن را بازتاب مسیر تازه این مجموعه در توسعه فعالیتهای صنعتی و گسترش گروههای محصولی دانست. شودر که طی سالهای گذشته بیشتر با تولید شیرآلات ساختمانی شناخته میشد، اکنون تلاش کرده است دامنه فعالیت خود را به بخشهای بیشتری از تجهیزات مورد استفاده در ساختمان توسعه دهد.
ورود به حوزههایی مانند والهنگ، کفشور و حولهخشککن نیز بخشی از همین برنامه توسعه محسوب میشود. این گروههای محصولی با وجود آنکه در مقایسه با شیرآلات سابقه کوتاهتری در سبد محصولات شودر دارند، در مدتزمانی محدود توانستهاند سهم قابلتوجهی از بازار را به دست آورند و به بخش مهمی از سبد محصولات این مجموعه تبدیل شوند.
در غرفه امسال، این تنوع محصول در کنار ظرفیتهای گروه کارخانجات شودر مورد توجه قرار گرفت، موضوعی که نشان میدهد این مجموعه در حال عبور از تصویری است که آن را صرفاً بهعنوان یک تولیدکننده شیرآلات معرفی میکرد. به این ترتیب، نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۴۰۵ فرصتی بود تا شودر دامنه وسیعتری از توانمندیها و محصولات خود را به بازار معرفی کند.
شودر فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ آغاز کرده و طی بیش از سه دهه حضور در صنعت ساختمان، مسیر توسعه خود را با تمرکز بر طراحی، کیفیت، نوآوری و توجه به جزئیات ادامه داده است. این برند در طول سالهای فعالیت خود توانسته است جایگاه قابلتوجهی در بازار شیرآلات ساختمانی به دست آورد و نام آن برای بخش قابلتوجهی از فعالان این حوزه به برندی شناختهشده تبدیل شود.
توسعه سبد محصولات را میتوان ادامه همین مسیر دانست، مسیری که در آن، تجربه چند دههای شودر در حوزه تولید و شناخت بازار، زمینه ورود این مجموعه به گروههای جدید محصولی را فراهم کرده است.
در این رویکرد، هدف تنها اضافه شدن چند محصول جدید به سبد فروش نیست، بلکه به نظر میرسد گروه کارخانجات شودر به دنبال توسعه جایگاه خود در زنجیره تجهیزات ساختمانی و پاسخگویی به بخش گستردهتری از نیازهای پروژههای ساختمانی است.
تمرکز بر گروه کارخانجات شودر در نمایشگاه امسال نیز همین تغییر را پررنگتر کرد. برخلاف دورههایی که محصول نهایی و شیرآلات در مرکز روایت برند قرار داشت، در این دوره تلاش شد ظرفیتهای گستردهتر تولیدی مجموعه نیز دیده شود و مخاطبان با تصویری کاملتر از ساختار و دامنه فعالیتهای شودر مواجه شوند.
شعار فراتر از جزئیات نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است، اگر «جزئیات» طی سالهای گذشته بخشی از هویت ارتباطی شودر در طراحی و کیفیت محصولات بوده، اکنون این برند تلاش دارد یک گام فراتر رفته و علاوه بر محصول، گستره فعالیتها، توان تولیدی و مسیر توسعه گروه کارخانجات خود را نیز به نمایش بگذارد.
حضور شودر در بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران، در مجموع تصویری از برندی ارائه کرد که در کنار حفظ جایگاه خود در بازار شیرآلات، در حال گسترش سبد محصولات و توسعه حضور خود در بخشهای دیگر صنعت ساختمان است، مسیری که والهنگ، کفشور و حولهخشککن را میتوان از نخستین نشانههای آن دانست.
نظر شما