قارچ بلانچ شده چقدر ماندگاری دارد؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قارچ به دلیل بافت اسفنجی و درصد بالای آب، یکی از فسادپذیرترین محصولات آشپزخانه محسوب می‌شود و معمولاً طی چند روز کیفیت خود را از دست می‌دهد. یکی از بهترین راهکارها برای افزایش ماندگاری قارچ، حرارت‌دهی کوتاه یا همان بلانچ کردن پیش از نگهداری در یخچال یا فریزر است. اما ماندگاری قارچ بلانچ‌شده دقیقاً چقدر است؟ در ادامه، بازه‌های واقعی نگهداری در یخچال و فریزر، عوامل مؤثر بر افت کیفیت و نشانه‌های فساد را بررسی می‌کنیم تا بتوانید با اطمینان بیشتری این محصول مغذی را ذخیره کنید.

پاسخ کوتاه: قارچ بلانچ‌شده در یخچال حدود ۳ تا ۵ روز و در فریزر بین ۱۰ تا ۱۲ ماه کیفیت خود را حفظ می‌کند؛ به‌شرط آنکه به‌درستی خنک، خشک و بسته‌بندی شده باشد.

ماندگاری قارچ بلانچ‌شده در یخچال

اگر قصد فریز کردن فوری قارچ را ندارید، می‌توانید آن را پس از بلانچ در یخچال نگهداری کنید. قارچ بلانچ‌شده در صورتی که در ظرف دربسته و در دمای زیر ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود، معمولاً بین ۳ تا ۵ روز طعم و بافت مناسبی دارد. این بازه تفاوت چشمگیری با قارچ خام (که عمر یخچالی ۴ تا ۷ روزه دارد) ندارد، زیرا فرآیند بلانچ اگرچه بخشی از میکروب‌های سطحی را از بین می‌برد، اما رطوبت باقی‌مانده همچنان محیط مناسبی برای رشد باکتری فراهم می‌کند. برای حفظ حداکثری کیفیت:

قارچ را پس از بلانچ کاملاً آبکشی و خشک کنید.

در ظرف دربسته یا کیسه زیپ‌دار با هوای کم نگهداری کنید.

ظرف را در قسمت میانی یخچال قرار دهید، نه در طبقه‌ی داخل درِ یخچال که دمای پایدارتری ندارد.

ماندگاری قارچ بلانچ‌شده در فریزر

فریز کردن، اصلی‌ترین هدف بلانچ کردن قارچ است، چون قارچ خام به دلیل آب بالا پس از انجماد بافت اسفنجی و آبکی پیدا می‌کند. قارچ بلانچ‌شده و به‌درستی بسته‌بندی‌شده در فریزر با دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد، بین ۱۰ تا ۱۲ ماه کیفیت مطلوبی دارد و پس از این مدت هم از نظر مصرف بی‌خطر است، هرچند ممکن است طعم و رنگ آن کمی افت کند. نکته کلیدی این‌جاست که این ماندگاری طولانی، تنها زمانی تضمین می‌شود که مرحله‌ی بلانچ کردن قارچ پیش از انجماد به‌درستی و کامل انجام شده باشد؛ چون این فرآیند، آنزیم‌هایی را که باعث تیره‌شدن و افت سریع کیفیت می‌شوند غیرفعال می‌کند. اگر این مرحله ناقص انجام شود، حتی نگهداری در فریزر هم نمی‌تواند از افت سریع رنگ، بو و بافت قارچ جلوگیری کند.

مقایسه ماندگاری قارچ خام، بلانچ‌شده و پخته

جدول زیر، ماندگاری انواع قارچ در یخچال و فریزر را به‌طور خلاصه نشان می‌دهد:

نوع قارچ یخچال فریزر قارچ خام ۴ تا ۷ روز توصیه نمی‌شود (بدون بلانچ) قارچ بلانچ‌شده ۳ تا ۵ روز ۱۰ تا ۱۲ ماه قارچ پخته/سرخ‌شده ۳ تا ۵ روز ۱۰ تا ۱۲ ماه

عوامل مؤثر بر ماندگاری قارچ بلانچ‌شده

چند عامل مستقیماً روی ماندگاری قارچ بلانچ‌شده تأثیر می‌گذارند:

مدت زمان بلانچ: بلانچ خیلی کوتاه، آنزیم‌ها را کامل غیرفعال نمی‌کند و بلانچ بیش‌ازحد، بافت قارچ را له می‌کند.

سرد کردن سریع: انتقال فوری قارچ به آب یخ بعد از بلانچ، از ادامه پخت و افت بافت جلوگیری می‌کند.

خشک کردن قبل از بسته‌بندی: رطوبت اضافی باعث تشکیل کریستال‌های یخ و سوختگی انجماد می‌شود.

نوع بسته‌بندی: کیسه‌های وکیوم‌شده هوا را حذف می‌کنند و ماندگاری را نسبت به ظرف‌های معمولی افزایش می‌دهند.

ثبات دمای فریزر یا یخچال: باز و بسته شدن مکرر در، نوسان دما ایجاد می‌کند و کیفیت را کاهش می‌دهد.

نشانه‌های فساد قارچ بلانچ‌شده

حتی با رعایت اصول نگهداری، بهتر است پیش از مصرف این نشانه‌ها را بررسی کنید:

بوی ترش، آمونیاکی یا غیرعادی

لعاب یا لزجی روی سطح قارچ

تغییر رنگ به قهوه‌ای تیره یا لکه‌های سیاه گسترده

رشد کپک، حتی به‌صورت نقطه‌ای

بافت بیش‌ازحد آبکی یا له‌شده پس از ذوب شدن

در صورت مشاهده‌ی هر یک از این نشانه‌ها، بهتر است قارچ را دور بریزید و از مصرف آن خودداری کنید.

نکات کاربردی برای افزایش ماندگاری

قبل از بسته‌بندی نهایی، قارچ‌ها را به‌صورت تک‌تک روی سینی فریز کنید تا در فریزر به هم نچسبند.

روی هر بسته، تاریخ بلانچ و نوع قارچ را یادداشت کنید.

قارچ‌ها را به اندازه‌ی یک وعده‌ی مصرفی در بسته‌های جداگانه تقسیم کنید تا نیازی به باز کردن مکرر بسته‌ی اصلی نباشد.

تا حد امکان از دستگاه وکیوم برای خارج کردن هوای اضافه استفاده کنید.

از ذوب و فریز مجدد قارچ خودداری کنید، چون هم کیفیت و هم ایمنی غذایی آن را کاهش می‌دهد.

پرسش‌های متداول

آیا قارچ بلانچ‌شده را می‌توان بدون یخچال یا فریزر نگه داشت؟

خیر. قارچ بلانچ‌شده باید بلافاصله پس از خنک شدن در یخچال یا فریزر قرار گیرد؛ نگهداری بیش از دو ساعت در دمای محیط، خطر رشد باکتری را به‌شدت افزایش می‌دهد.

بهترین نوع بسته‌بندی برای فریز قارچ بلانچ‌شده چیست؟

کیسه‌های فریزر مخصوص یا ظرف‌های وکیوم‌شده بهترین گزینه‌اند، چون هوای کمتر باعث کاهش سوختگی انجماد (Freezer Burn) می‌شود.

آیا می‌توان قارچ بلانچ‌شده‌ای را که یک‌بار ذوب شده، دوباره فریز کرد؟

توصیه نمی‌شود. ذوب و فریز مجدد باعث افت شدید بافت و افزایش خطر رشد باکتری‌ها می‌شود.

تفاوت ماندگاری قارچ خام و قارچ بلانچ‌شده چیست؟

قارچ خام معمولاً ۴ تا ۷ روز در یخچال ماندگاری دارد و برای فریز کردن مناسب نیست، اما قارچ بلانچ‌شده در فریزر تا ۱۲ ماه قابل نگهداری است و بافت بهتری بعد از ذوب شدن دارد.

علائم اصلی فساد قارچ بلانچ‌شده در فریزر چیست؟

بوی نامطبوع، تغییر رنگ شدید و بافت بیش‌ازحد خشک یا پودری (نشانه‌ی سوختگی انجماد) از مهم‌ترین علائم هستند؛ در این موارد بهتر است قارچ دور ریخته شود.

جمع‌بندی

به‌طور خلاصه، قارچ بلانچ‌شده در یخچال حدود ۳ تا ۵ روز و در فریزر بین ۱۰ تا ۱۲ ماه قابل نگهداری است. کلید حفظ کیفیت، انجام صحیح مرحله‌ی بلانچ، سرد کردن سریع، خشک کردن کامل و استفاده از بسته‌بندی مناسب است. با رعایت این نکات، می‌توانید قارچ را در فصل‌های مختلف سال، بدون افت محسوس طعم و بافت، در دسترس داشته باشید.

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