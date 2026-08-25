واکنش اعضای شورای شهر تهران به برنامه کاهش مصرف انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و بیست و هفتمین جلسه شورا در واکنش به گزارش سید اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، گفت: استانداردسازی کیفیت خودروها کار دولت است و نه با شهرداری و نه با مردم است و باید دولت در این زمینه وارد عمل شود.

باید زور دولت به مافیای خودرو برسد

مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران نیز با اشاره به عوارض سنگین خودروهای وارداتی گفت: مردم باید رقم بسیار بالایی برای خرید این خودروها بپردازند و ناچارند خودروهایی با مصرف سوخت بالا خریداری کنند. طبقه متوسط جامعه توان مالی برای نوسازی خودروهای فرسوده خود ندارند؛ چراکه دولت قیمت را با عوارض سنگین واردات افزایش داده است.

وی ادامه داد: ما باید خودروی پرمصرف را با همان قیمت از خودروساز داخلی خریداری کنیم و دولت بنزین می خرد و به ما می فروشد که برای این خودروهای پرمصرف هزینه کنیم. اگر زور دولت به مافیای خودرو برسد که نمی رسد، ۵۰ درصد مشکلات حل می شود.

مکانیزم همراهی دستگاه‌ها برای کاهش مصرف انرژی باید تعریف شود

سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دستیابی به کاهش مصرف انرژی نیاز به همراهی جدی دستگاه ها دارد، گفت: باید دید که مکانیزمی برای این همکاری وجود دارد یا خیر؟

وی افزود: مردم به تصمیمات ما بی اعتماد هستند؛ چراکه در مواردی به این تصمیمات عمل نمی شود. برای مثال قرار بر این بود که بخشی از هزینه جرائم رانندگی به شهرداری پرداخت شود اما آنچنان که باید عملیاتی نشد.

تشکری هاشمی همچنین تصریح کرد: هیچ مرزی وجود ندارد که سوخت قاچاق در آن انجام نشود و باید این موضوع را به جدیت ساماندهی کرد.

سالانه میزان کاهش مصرف سوخت سنجیده شود

احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با بیان اینکه ناترازی مصرف انرژی به مردم برنمی گردد بلکه ناشی از سیاست هاست، گفت: وقتی شهروندان برای سفرهای طولانی خود ناچار به استفاده از خودرو شخصی است، ناچار به مصرف سوخت است.

وی با اعلام اینکه تهران به عنوان یکی از کانون های مصرف انرژی است، تصریح کرد: باید دید که چه زمینه هایی برای جبران کاهش مصرف سوخت پیش بینی شده است. باید دید که این برنامه ها در حد وعده می ماند یا شهرداری می تواند روی تداوم برنامه های پیش بینی شده امیدی باز کند یا خیر؟

صادقی با بیان اینکه باید سالانه میزان کاهش مصرف سوخت سنجیده شود، یادآور شد: سوال ما این است که زیرساختی برای سنجش میزان مصرف مشخص شده است؟ پرسش دیگر ما این است که اگر شهرداری بتواند میزان مصرف را کاهش دهد، منبع مالی برای جبران این کاهش مصرف و توسعه شهر در اختیار آن قرار خواهد گرفت؟

اصلاح صنعت خودروسازی ضروری است

سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورا هم با بیان اینکه پکن آلوده ترین پایتخت در دنیا بود، گفت: در طول ۱۱ سال روند این شهر تغییر کرد و خودروها برقی شدند و این شهر به یکی از پاک ترین پایتخت های دنیا تبدیل شد.

وی ادامه داد: باید این روند را در دوره ۱۰ ساله برای برقی سازی خودروها در نظر گرفت و از این مسیر به سمت اصلاح صنعت خودروسازی رفت؛ چراکه تولید برق راحت تر از تولید سوخت است.

دولت اول خودش وظایفش را درست انجام دهد بعد از مردم توقع داشته باشد

سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تهران با آلودگی هوا و ترافیک روبه رو است، اظهار کرد: این مشکلات به امروز و دیروز برنمی گردد. مجموعه های مختلف خوابیدند و می خواهند فشار را به مردم وارد کنند. شخص آقای زاکانی با روش علمی ورود کرد و برقی سازی عملیاتی شد اما دولت ها هیچ گونه همراهی نداشتند.

وی ادامه داد: دولت انتظار دارد مردم مصرف را مدیریت کنند؛ دولت ابتدا سهم خود را در افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و برقی سازی خودروهای بدنه دولت را مشخص کند و سپس برای مردم نسخه بپیچد.

پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دولت در گذشته برای افزایش قیمت بنزین چند ماه برای اقناع مردم زمان صرف کرد، گفت: دولت برای برنامه های خود جهت کاهش مصرف سوخت نیز باید این اقناع را انجام دهد.