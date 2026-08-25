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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

کلنگ‌زنی مدرسه سه‌کلاسه در هیزآباد مهرستان

کلنگ‌زنی مدرسه سه‌کلاسه در هیزآباد مهرستان

مهرستان - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی احداث مدرسه سه‌کلاسه در روستای هیزآباد شهرستان مهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی مدرسه سه‌کلاسه روستای هیزآباد شهرستان مهرستان ظهر سه شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد.

میثم لک‌زایی در آیین کلنگ زنی این مدرسه اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در این مراسم بیان کرد: این مدرسه با زیربنای ۲۰۰ مترمربع و با مشارکت بیمه ایران احداث خواهد شد و اجرای آن نقش مهمی در ارتقای دسترسی دانش‌آموزان روستای هیزآباد به فضای آموزشی استاندارد خواهد داشت.

وی افزود: توسعه عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموزان در دورترین و کم‌برخوردارترین مناطق نیز از فرصت تحصیل در فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و متناسب با نیازهای خود برخوردار باشند، بر همین اساس اولویت مجموعه نوسازی مدارس، هدایت منابع و ظرفیت‌های مشارکتی به سمت مناطقی است که بیشترین نیاز را به توسعه فضاهای آموزشی دارند.

لک‌زایی تصریح کرد: مشارکت دستگاه‌ها، نهادها، خیرین و مجموعه‌های اقتصادی در مدرسه‌سازی یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای شتاب‌بخشی به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های بیشتری را در مناطق محروم و روستایی فراهم کند.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: احداث این مدرسه علاوه بر تأمین فضای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان هیزآباد، جلوه‌ای از هم‌افزایی میان بخش دولتی و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم با استفاده از اعتبارات دولتی و ظرفیت مشارکت خیرین و دستگاه‌های مختلف، فاصله موجود در سرانه و کیفیت فضاهای آموزشی را کاهش داده و زمینه دسترسی عادلانه همه دانش‌آموزان استان به امکانات آموزشی را فراهم کنیم.

کد مطلب 6927174

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