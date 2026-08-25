به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی مدرسه سه‌کلاسه روستای هیزآباد شهرستان مهرستان ظهر سه شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد.

میثم لک‌زایی در آیین کلنگ زنی این مدرسه اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در این مراسم بیان کرد: این مدرسه با زیربنای ۲۰۰ مترمربع و با مشارکت بیمه ایران احداث خواهد شد و اجرای آن نقش مهمی در ارتقای دسترسی دانش‌آموزان روستای هیزآباد به فضای آموزشی استاندارد خواهد داشت.

وی افزود: توسعه عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموزان در دورترین و کم‌برخوردارترین مناطق نیز از فرصت تحصیل در فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و متناسب با نیازهای خود برخوردار باشند، بر همین اساس اولویت مجموعه نوسازی مدارس، هدایت منابع و ظرفیت‌های مشارکتی به سمت مناطقی است که بیشترین نیاز را به توسعه فضاهای آموزشی دارند.

لک‌زایی تصریح کرد: مشارکت دستگاه‌ها، نهادها، خیرین و مجموعه‌های اقتصادی در مدرسه‌سازی یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای شتاب‌بخشی به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های بیشتری را در مناطق محروم و روستایی فراهم کند.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: احداث این مدرسه علاوه بر تأمین فضای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان هیزآباد، جلوه‌ای از هم‌افزایی میان بخش دولتی و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم با استفاده از اعتبارات دولتی و ظرفیت مشارکت خیرین و دستگاه‌های مختلف، فاصله موجود در سرانه و کیفیت فضاهای آموزشی را کاهش داده و زمینه دسترسی عادلانه همه دانش‌آموزان استان به امکانات آموزشی را فراهم کنیم.