به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پروژه‌های نفت و گاز معمولاً تحت فشار، دما و شرایط محیطی بسیار سختی کار می‌کنند؛ به همین دلیل در بسیاری از بخش‌های حساس، لوله مانیسمان (Seamless Pipe) به‌جای لوله‌های درزدار انتخاب می‌شود. دلیل اصلی این انتخاب، حذف نقطه ضعف ناشی از جوش طولی و افزایش اطمینان در سرویس‌های بحرانی است. البته باید توجه داشت که در خطوط انتقال بزرگ، بسته به طراحی پروژه، استانداردها و هزینه، از لوله‌های درزدار باکیفیت (LSAW، HFI یا SAW) نیز استفاده می‌شود و این تصور که تمام پروژه‌های نفت و گاز فقط از لوله مانیسمان استفاده می‌کنند، درست نیست.

در ادامه بررسی می‌کنیم که چرا پروژه‌های نفت و گاز در بسیاری از بخش‌های خود به لوله مانیسمان اعتماد می‌کنند، این لوله چه مزایایی نسبت به انواع درزدار دارد و در چه کاربردهایی انتخاب آن از نظر فنی و اقتصادی منطقی‌تر است.

تحمل فشارهای بالا بدون ایجاد نقطه ضعف سازه‌ای

در بسیاری از واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی، سیالات با فشار بسیار بالا درون خطوط لوله جریان دارند. در چنین شرایطی، هر نقطه ضعف در ساختار لوله می‌تواند به محل تمرکز تنش و آغاز ترک یا شکست تبدیل شود. لوله مانیسمان به دلیل تولید بدون درز جوش، ساختاری یکپارچه دارد و تنش‌های داخلی در تمام محیط لوله به‌صورت یکنواخت توزیع می‌شوند. همین ویژگی باعث می‌شود تحمل فشار، پایداری مکانیکی و ضریب اطمینان آن در سرویس‌های حساس بیشتر از بسیاری از لوله‌های درزدار باشد. این موضوع به‌ویژه در موارد زیر اهمیت زیادی دارد:

خطوط سرچاهی (Wellhead)

خطوط فرآیندی پالایشگاه

خطوط تزریق گاز

سیستم‌های هیدرولیک فشار بالا

عملکرد پایدار در دماهای بسیار بالا و پایین

شرایط کاری در صنایع نفت و گاز همیشه ثابت نیست؛ برخی خطوط، سیالات بسیار داغ مانند بخار یا محصولات پالایشگاهی را انتقال می‌دهند و برخی دیگر در محیط‌های بسیار سرد یا مناطق عملیاتی با تغییرات شدید دما قرار دارند. این نوسانات حرارتی می‌تواند باعث انبساط، انقباض و ایجاد تنش در بدنه لوله شود.

از آنجا که لوله مانیسمان فاقد درز جوش است، احتمال ایجاد ترک در اثر شوک‌های حرارتی کاهش یافته و ساختار آن در برابر تغییرات دمایی پایداری بیشتری دارد. این ویژگی، عمر مفید لوله را افزایش داده و احتمال توقف خطوط تولید به دلیل آسیب‌های ناشی از دما را کاهش می‌دهد.

کاهش ریسک نشتی و افزایش ایمنی خطوط انتقال

در پروژه‌های نفت و گاز، نشتی تنها به معنای هدررفت سیال نیست؛ بلکه می‌تواند باعث آلودگی محیط‌زیست، آتش‌سوزی، انفجار، خسارت‌های مالی و توقف کامل عملیات شود. یکی از نقاطی که در لوله‌های درزدار بیشترین احتمال بروز عیب یا نشتی را دارد، محل جوش طولی است. لوله مانیسمان با حذف این ناحیه، یکی از مهم‌ترین عوامل بالقوه ایجاد نشتی را از بین می‌برد و قابلیت اطمینان سیستم را افزایش می‌دهد.

به همین دلیل، در خطوط انتقال سیالات خطرناک، واحدهای پالایشگاهی و فرآیندهایی که ایمنی و تداوم بهره‌برداری اهمیت بالایی دارند، استفاده از لوله‌های بدون درز گزینه‌ای مطمئن‌تر محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که در بسیاری از خطوط انتقال بزرگ، لوله‌های درزدار تولیدشده مطابق استانداردهای بین‌المللی نیز در صورت رعایت الزامات طراحی، عملکرد قابل قبولی دارند.

مقاومت بیشتر در برابر بارهای سیکلی و خستگی فلز (Fatigue)

در خطوط لوله نفت و گاز، فشار سیال همیشه ثابت نیست. تغییرات مداوم فشار، روشن و خاموش شدن تجهیزات، ارتعاش پمپ‌ها و کمپرسورها و وقوع ضربات فشاری (Pressure Surge)، همگی باعث ایجاد تنش‌های تکرارشونده در بدنه لوله می‌شوند. این تنش‌ها در بلندمدت می‌توانند پدیده خستگی فلز (Fatigue) را ایجاد کرده و زمینه‌ساز ترک و شکست شوند.

لوله مانیسمان به دلیل ساختار یکپارچه و نداشتن درز جوش، در برابر این بارهای سیکلی عملکرد قابل‌اعتمادتری دارد و احتمال شروع ترک در نقاط بحرانی کاهش می‌یابد. به همین دلیل، در تجهیزاتی که تحت نوسانات مداوم فشار قرار دارند، یکی از گزینه‌های مناسب برای افزایش عمر بهره‌برداری محسوب می‌شود.

عملکرد مطمئن در محیط‌های خورنده و سیالات تهاجمی

بسیاری از سیالات موجود در صنایع نفت و گاز، خاصیت خورندگی بالایی دارند و در صورت انتخاب نادرست جنس لوله، می‌توانند باعث کاهش ضخامت دیواره، ایجاد خوردگی موضعی و در نهایت نشتی یا شکست خط لوله شوند. از جمله رایج‌ترین عوامل خورنده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گاز سولفید هیدروژن (H₂S)

دی‌اکسید کربن (CO₂)

آب شور و آب دریا

یون‌های کلرید

ترکیبات اسیدی و مواد شیمیایی فرآیندی

البته باید توجه داشت که مقاومت در برابر خوردگی صرفاً به بدون درز بودن لوله وابسته نیست؛ بلکه انتخاب گرید مناسب فولاد، رعایت استانداردهایی مانند NACE MR0175 / ISO 15156 و استفاده از پوشش‌ها یا لاینینگ‌های ضدخوردگی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در بسیاری از پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و تاسیسات فراساحلی، لوله‌های مانیسمان همراه با این الزامات فنی به کار گرفته می‌شوند تا عمر مفید سیستم افزایش یافته و هزینه‌های تعمیر و نگهداری کاهش یابد.

انطباق با استانداردهای بین‌المللی صنایع نفت و گاز

پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تحت الزامات فنی بسیار سختگیرانه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند؛ به همین دلیل، انتخاب لوله باید با استانداردهای معتبر بین‌المللی مطابقت داشته باشد. لوله‌های مانیسمان در بسیاری از کاربردهای صنعتی مطابق استانداردهایی مانند API 5L، ASTM، ASME، ISO و در محیط‌های خورنده مطابق الزامات NACE تولید و آزمون می‌شوند تا از نظر استحکام، ابعاد، کیفیت متریال و عملکرد، نیازهای پروژه را برآورده کنند.

به همین دلیل، این لوله‌ها در بسیاری از تجهیزات حساس و خطوط فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله:

خطوط فرآیندی پالایشگاه‌ها (Process Piping)

خطوط انتقال نفت، گاز و سیالات فرآیندی

لوله‌های جداری و مغزی چاه‌های نفت و گاز (Casing & Tubing)

مبدل‌های حرارتی (Heat Exchanger Tubes)

خطوط بخار و تجهیزات فشار بالا

کاهش هزینه‌های نگهداری در طول عمر پروژه

هرچند قیمت اولیه لوله مانیسمان معمولاً از بسیاری از لوله‌های درزدار بیشتر است، اما در پروژه‌هایی که قرار است سال‌ها بدون توقف و با حداکثر ایمنی فعالیت کنند، تنها هزینه خرید ملاک تصمیم‌گیری نیست. مهندسان معمولاً هزینه کل مالکیت (Total Cost of Ownership - TCO) را در نظر می‌گیرند؛ یعنی مجموع هزینه‌های خرید، بهره‌برداری، تعمیرات و ریسک‌های احتمالی در طول عمر پروژه. به دلیل دوام و قابلیت اطمینان بالاتر، استفاده از لوله مانیسمان می‌تواند در بلندمدت مزایای اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند، از جمله:

کاهش دفعات تعمیر و تعویض خطوط لوله

کاهش احتمال توقف تولید و هزینه‌های ناشی از آن

کاهش ریسک نشتی و حوادث ایمنی

افزایش عمر مفید تجهیزات و شبکه انتقال

کاهش هزینه‌های بازرسی و نگهداری دوره‌ای در بسیاری از کاربردهای حساس

به همین دلیل، در بسیاری از پروژه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و تأسیسات نفت و گاز که عمر طراحی آن‌ها ممکن است ۲۰ تا ۵۰ سال باشد، هزینه اولیه بالاتر لوله مانیسمان با کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در طول زمان جبران می‌شود.

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دلیل اصلی استفاده گسترده از لوله مانیسمان در پروژه‌های نفت و گاز، ایمنی، تحمل فشار بالا، مقاومت در برابر دما و خوردگی، حذف ریسک ناشی از درز جوش و طول عمر بیشتر است. با این حال، در پروژه‌های انتقال نفت و گاز با قطرهای بزرگ، استفاده از لوله‌های درزدار باکیفیت و مطابق استاندارد نیز کاملاً رایج و از نظر فنی پذیرفته‌شده است؛ بنابراین انتخاب نهایی به شرایط پروژه، استانداردهای طراحی و تحلیل اقتصادی بستگی دارد.

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