تشدید نظارت و بازرسی در بازارهای استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی شنبه‌شب در حاشیه بازدید از بازار بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر در برخی از اجناس افزایش قیمت صورت گرفته و یا برخی تخلفات دیده می شود، طرح نظارت بازرسی در بازارهای استان همزمان با سراسر کشور تشدید شد.

وی بر برخورد جدی با متخلفان تاکید کرد و ادامه داد: در این طرح واحدهای صنفی که بیش از سه بار مرتکب تخلف شوند، بر اساس قانون پلمب شده و یا بر سر درب آنها پارچه نوشته نصب خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به ضرورت نظارت بر بازار برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به منظور عادت‌نشدن تخلف برای برخی از واحدهای صنفی، این طرح از این پس با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی افزود: در راستای اینکه حق و حقوق مردم در اولویت امور قرار دارد، برنامه‌ریزی مناسبی از سوی این سازمان برای حفظ تعادل و برخورد با گران‌فروشی در سطح بازارهای استان صورت گرفته است.

مرحمتی افزود: با توجه به طرح نظارتی نوروز همچنان فرآیند نظارت و بازرسی از واحدهای عمده و خرده فروشی ادامه دارد و از ابتدای اجرای این طرح، 150بازرس و212ناظر فعال در این زمینه فعال هستند.

وی به بیان برخی از مقررات تعیین شده در این ارتباط پرداخت و ادامه داد: تولید کنندگان موظف هستند هر 15روز یکبار موجودی انبارهای خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ستاد تنظیم بازار استان اعلام کنند.