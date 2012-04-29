حیدر کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی شالیزارها را پیش نیاز کشت ماشینی برنج در گیلان دانست و افزود: افزایش تولید، کاهش هزینه ها، آسان کردن کار و صرفه جویی در وقت از مهمترین مزایایی کشت ماشینی برنج است.

وی همچنین مکانیزاسیون برنج را از عوامل مهم کاهش تغییر کاربری زمین های کشاورزی دانست و اظهارداشت: کشت ماشینی برنج از سختی کار کشاورزان جلو گیری و بخش صنعتی استان را رونق می بخشد.

رئیس مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان گفت: در دنیای امروز که استفاده از ماشین در بسیاری از کارها از زحمتها کم و بر بهره وری می افزاید، تولید برنج نیز می تواند آسان تر و راحت تر باشد و درعین حال بهره و سود اقتصادی بیشتری نصیب شالیکاران کند.

وی افزود: گسترش مکانیزاسیون کشاورزی در فرآیند کاشت، داشت و برداشت برنج راهی مهم برای تحقق این مهم است.

کامیاب اظهارداشت: تا زمانی که شالیزارهای گیلان یکپارچه سازی و به کرتهای بزرگ تقسیم نشوند، امکان اجرای اصولی و درست طرح مکانیزاسیون تولید برنج دراستان وجود ندارد و بکارگیری ماشین آلات کشاورزی سخت و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

رئیس مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: استفاده ازماشین آلات زراعی یکی ازراههای تحقق بهره وری درکشاورزی است.