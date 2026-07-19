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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

استاندار گیلان: بهره‌وری راه اقتصادی شدن تولید برنج است

استاندار گیلان: بهره‌وری راه اقتصادی شدن تولید برنج است

فومن- استاندار گیلان با اشاره به اینکه بهره‌وری راه اقتصادی شدن تولید برنج است، گفت: باید با مکانیزاسیون، به‌زراعی، به‌نژادی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح، عملکرد مزارع را ارتقا داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر یکشنبه در آیین برداشت مکانیزه برنج در روستای سرابستان شهرستان فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به وضعیت پایدار کشور اظهار کرد: به فضل الهی و با حمایت مردم و نیروهای مسلح، علیرغم توطئه های دشمنان، امنیت و ثبات در کشور حاکم است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی جنوب کشور و اهمیت تنگه هرمز، تصریح کرد: این منطقه همواره در تاریخ محل برخورد ایران با ابرقدرت ها بوده و امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقتدار تمام از مرزهای کشور دفاع میکنند و این دفاع، تاریخی و ماندگار خواهد بود.

استاندار گیلان در ادامه با تأکید بر ظرفیت های کشاورزی استان، گفت: مزیت اصلی گیلان، بخش کشاورزی است و با توسعه مکانیزاسیون و افزایش بهره وری، می توانیم عملکرد برنج را از میانگین ۳.۷ تن به ۶ تن در هکتار ارتقا دهیم که این امر ضمن اقتصادی شدن کشاورزی، نیاز به واردات را کاهش داده و از تغییر کاربری اراضی جلوگیری میکند.

حق‌شناس با اشاره به سهم بالای گیلان و مازندران در تولید برنج کشور گفت: سالانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در این دو استان تولید می‌شود و مسیر افزایش تولید، توسعه سطح زیرکشت نیست، بلکه باید با مکانیزاسیون، به‌زراعی، به‌نژادی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح، عملکرد مزارع را ارتقا داد.

وی افزود: اگر متوسط تولید برنج در هر هکتار افزایش یابد، تولید برای کشاورزان اقتصادی‌تر خواهد شد، دغدغه فروش محصول کاهش می‌یابد و انگیزه حفظ شالیزارها و ادامه فعالیت کشاورزی نیز تقویت می‌شود.

حق شناس با قدردانی از سیاست های حمایتی دولت و مجلس در عدم تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج، خاطرنشان کرد: سال گذشته قیمت خرید تضمینی برنج و چای افزایش یافت که نتیجه آن کاهش چشمگیر تغییر کاربری شالیزارها و باغات چای بود. امسال نیز قیمت تضمینی چای ۶۰ هزار تومان تعیین شده و امیدواریم این روند حمایتی تداوم یابد.

وی به توسعه گردشگری در گیلان اشاره کرد و گفت: در ۵۰ سال گذشته تنها سه هتل پنج ستاره در استان ساخته شده، اما هم اینک ۷ هتل پنج ستاره و ۱۴ هتل چهارستاره در حال احداث است. همچنین فرودگاه رشت هفته گذشته بیش از ۱۱۰ پرواز داشته و پروازهایی به مقاصد نجف، بصره، استانبول و آستارا خان برقرار است.

استاندار گیلان با بیان اینکه در طول هفته گذشته ۲۲ کشتی در بنادر گیلان در حال بارگیری بودهاند، افزود: گیلان از مرزهای زمینی، دریایی، ریلی و هوایی برخوردار است و خوشبختانه هیچ گونه مشکل ارتباطاتی با کشورهای همسایه نداریم.

وی تصریح کرد: آمریکایی ها باید بدانند که همانگونه که در جنگ تحمیلی با ۲۸۰۰ بار بمباران جزیره خارک، صادرات نفت متوقف نشد، امروز نیز با اتکا به توان داخلی و حمایت مردمی، از تمامی تهدیدات عبور خواهیم کرد.

حق شناس در پایان با ابراز همدردی با مردم جنوب کشور، تأکید کرد: در صورت نیاز، مردم گیلان با آغوش باز پذیرای هموطنان جنوبی خواهند بود و با همدلی و وحدت، از این برهه تاریخی نیز سربلند عبور خواهیم کرد.

کد مطلب 6892619

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