به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر یکشنبه در آیین برداشت مکانیزه برنج در روستای سرابستان شهرستان فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به وضعیت پایدار کشور اظهار کرد: به فضل الهی و با حمایت مردم و نیروهای مسلح، علیرغم توطئه های دشمنان، امنیت و ثبات در کشور حاکم است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی جنوب کشور و اهمیت تنگه هرمز، تصریح کرد: این منطقه همواره در تاریخ محل برخورد ایران با ابرقدرت ها بوده و امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقتدار تمام از مرزهای کشور دفاع میکنند و این دفاع، تاریخی و ماندگار خواهد بود.

استاندار گیلان در ادامه با تأکید بر ظرفیت های کشاورزی استان، گفت: مزیت اصلی گیلان، بخش کشاورزی است و با توسعه مکانیزاسیون و افزایش بهره وری، می توانیم عملکرد برنج را از میانگین ۳.۷ تن به ۶ تن در هکتار ارتقا دهیم که این امر ضمن اقتصادی شدن کشاورزی، نیاز به واردات را کاهش داده و از تغییر کاربری اراضی جلوگیری میکند.

حق‌شناس با اشاره به سهم بالای گیلان و مازندران در تولید برنج کشور گفت: سالانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در این دو استان تولید می‌شود و مسیر افزایش تولید، توسعه سطح زیرکشت نیست، بلکه باید با مکانیزاسیون، به‌زراعی، به‌نژادی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح، عملکرد مزارع را ارتقا داد.

وی افزود: اگر متوسط تولید برنج در هر هکتار افزایش یابد، تولید برای کشاورزان اقتصادی‌تر خواهد شد، دغدغه فروش محصول کاهش می‌یابد و انگیزه حفظ شالیزارها و ادامه فعالیت کشاورزی نیز تقویت می‌شود.

حق شناس با قدردانی از سیاست های حمایتی دولت و مجلس در عدم تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج، خاطرنشان کرد: سال گذشته قیمت خرید تضمینی برنج و چای افزایش یافت که نتیجه آن کاهش چشمگیر تغییر کاربری شالیزارها و باغات چای بود. امسال نیز قیمت تضمینی چای ۶۰ هزار تومان تعیین شده و امیدواریم این روند حمایتی تداوم یابد.

وی به توسعه گردشگری در گیلان اشاره کرد و گفت: در ۵۰ سال گذشته تنها سه هتل پنج ستاره در استان ساخته شده، اما هم اینک ۷ هتل پنج ستاره و ۱۴ هتل چهارستاره در حال احداث است. همچنین فرودگاه رشت هفته گذشته بیش از ۱۱۰ پرواز داشته و پروازهایی به مقاصد نجف، بصره، استانبول و آستارا خان برقرار است.

استاندار گیلان با بیان اینکه در طول هفته گذشته ۲۲ کشتی در بنادر گیلان در حال بارگیری بودهاند، افزود: گیلان از مرزهای زمینی، دریایی، ریلی و هوایی برخوردار است و خوشبختانه هیچ گونه مشکل ارتباطاتی با کشورهای همسایه نداریم.

وی تصریح کرد: آمریکایی ها باید بدانند که همانگونه که در جنگ تحمیلی با ۲۸۰۰ بار بمباران جزیره خارک، صادرات نفت متوقف نشد، امروز نیز با اتکا به توان داخلی و حمایت مردمی، از تمامی تهدیدات عبور خواهیم کرد.

حق شناس در پایان با ابراز همدردی با مردم جنوب کشور، تأکید کرد: در صورت نیاز، مردم گیلان با آغوش باز پذیرای هموطنان جنوبی خواهند بود و با همدلی و وحدت، از این برهه تاریخی نیز سربلند عبور خواهیم کرد.