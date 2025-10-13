  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۸

استمرار نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی در مناطق جنوبی پایتخت

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از امروز با بهره‌برداری از ناوگان جدید در چند خط فعال مناطق جنوبی شهر، گام تازه‌ای در مسیر نوسازی و توسعه شبکه اتوبوسرانی پایتخت برداشت. ‌

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای قانون هوای پاک و به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، همچنین با نزدیک شدن به روزهای سرد سال و لزوم کاهش آلودگی هوای کلانشهر تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه برنامه مستمر خود برای نوسازی ناوگان فرسوده و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، اتوبوس‌های جدیدی را در خطوط مناطق جنوبی شهر به بهره‌برداری رسانده است.

در دو سال اخیر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خود، موفق به تأمین و تخصیص بیش از ۹۹۰ دستگاه اتوبوس جدید دیزل و برقی به شبکه اتوبوسرانی شهر شده که سهم قابل توجهی در ارتقای رضایتمندی شهروندان داشته است.

در ادامه این مسیر، از امروز ناوگان جدید در مناطق ۱۲، ۱۴، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران و در خطوط ۲۷۶، ۲۷۸، ۲۴۴، ۳۸۹، ۳۹۱ و ۳۹۳ شامل مسیرهای میدان خراسان – پایانه کاوه، پایانه شهید محلاتی – میدان هفتم تیر، پلائین – پایانه مترو علی‌آباد، میدان شهدای شادآباد – پایانه بوتان، میدان شهدای شادآباد – پایانه مترو صادقیه، یافت‌آباد – پایانه بوتان آغاز به کار کرده و آماده خدمات‌رسانی به مسافران و شهروندان مناطق جنوبی پایتخت هستند.

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اقدامی پیوسته و راهبردی است که با هدف کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش ایمنی سفرهای شهری و بهبود رفاه شهروندان ادامه خواهد یافت. این پایان راه نیست؛ نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی ادامه خواهد داشت.

