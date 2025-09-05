نوسازی ۱۲۰۰ اتوبوس؛ اهمیت اجرای طرح عملیاتی ویژه بازگشایی مراکز علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی در جمع معاونین مالی و فنی و مدیران مناطق گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با توجه به گستردگی و مأموریت‌های محوله، وظایف سخت و پیچیده‌ای بر عهده دارد، اما به لطف خدا تا به امروز عملکرد رضایت‌بخشی داشته است.

وی افزود: تلاش‌های همکاران ما نشان‌دهنده حرکت رو به جلویی است که خوشبختانه مشهود بوده و با منابع موجود، حتی اگر کافی نباشد، دستیابی به اهداف و بهبود در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر است.

قیومی با اشاره به عملکرد این شرکت در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: همکاران ما با تلاش بی‌وقفه، مانع از ایجاد خلأ در خدمات‌رسانی شدند و شجاعت و ایستادگی قابل تقدیری به نمایش گذاشتند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه به اقدامات مهم این مجموعه اشاره کرد و گفت: موضوع برقی‌سازی ناوگان برای اولین بار در این دوره آغاز شد و کار بزرگی در این حوزه انجام گرفت. همچنین نوسازی ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس پس از سال‌ها، از اقدامات برجسته شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری به شمار می‌رود که پایتخت را بار دیگر صاحب اتوبوس‌های جدید کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تعهد به مجموعه و رسیدگی به امور رفاهی پرسنل گفت: وظیفه داریم هرچه در توان داریم برای بهبود وضعیت رفاهی پرسنل انجام دهیم و بهترین اقدامات را در این حوزه برنامه‌ریزی کنیم.

قیومی در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشایی مراکز علمی در مهرماه اشاره کرد و گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، درصد قابل توجهی افزایش پیک ترافیکی خواهیم داشت. بر این اساس، باید با آمادگی کامل، ناوگان را به صورت ۱۰۰ درصد برای ارائه خدمات به شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید، آماده کنیم.

وی افزود: مناطق باید نظارت دقیقی بر خطوط داشته باشند، مشکلات را شناسایی کرده و بازبینی خطوط را انجام دهند. در صورت نیاز به خطوط جدید، باید سازماندهی لازم صورت گیرد تا شهروندان به راحتی به مترو و حلقه حمل‌ونقل عمومی متصل شوند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به اضافه شدن ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان از مهر سال گذشته تا کنون، تأکید کرد: حوزه فنی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا اتوبوس‌ها برای مهرماه در بهترین وضعیت قرار داشته باشند و معاونت بهره‌برداری نیز با بالاترین بهره‌وری از آن‌ها استفاده کند. با همت والا و برنامه‌ریزی دقیق، سال تحصیلی جدید را با خدمات مناسب آغاز خواهیم کرد.

وی همچنین از آمادگی برای پذیرش پیشنهادات و نوآوری‌ها در راستای ارتقای خدمات خبر داد و گفت: هر منطقه باید برنامه ویژه‌ای برای بازگشایی مراکز علمی ارائه کند. با توجه به تفاوت‌های هر منطقه و تعداد مراکز آموزشی، برنامه‌ریزی‌ها باید خاص و عملیاتی باشد و از تجربیات سال‌های گذشته بهره گرفته شود.

قیومی ضمن قدردانی از زحمات پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تأکید کرد: افزایش بهره‌وری در مناطق با شناخت دقیق محل‌های خدمتی امکان‌پذیر است و باید با منابع موجود، بهترین خدمات را ارائه دهیم.