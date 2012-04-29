به گزارش خبرنگار مهر، از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اولین جشنواره ملی و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران از 21 تا 24 خردادماه سال جاری با حضور 137 شرکت دانش بنیان در مصلی تهران برگزار می شود.

در این دوره از برگزاری جشنواره گیاهان دارویی 137 شرکت دانش‌ بنیان تولیدی شامل شرکت های داروسازی و تولیدکنندگان فرآورده های گیاهی محصولات تولیدی خود را به نمایش می گذارند ضمن آنکه بیش از 70 دانشگاه و مرکز علمی برای حضور در جشنواره گیاهان دارویی اعلام آمادگی کردند.



برگزاری فن بازار گیاهان دارویی از جمله بخشهای جنبی این جشنواره است که در این فن بازار حدود 40 طرح فناوری ارائه خواهد شد.



معرفی انواع فراورده ها از جمله داروهای گیاهی، عرقیجات، محصولات آرایشی بهداشتی و اورگانیک به مخاطبان، معرفی فراورده های مکمل و روشهای طب سنتی به صورت عملی و اتصال حلقه های مختلف از جمله توزیع، بسته بندی و ایجاد پیوند بین فناوران و سرمایه گذاران از اهداف برگزاری جشنواره گیاهان دارویی ذکر شده است.