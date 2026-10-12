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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

کشف ۴۷ فقره سرقت اماکن در کرمان با دستگیری ۳۹ سارق

کشف ۴۷ فقره سرقت اماکن در کرمان با دستگیری ۳۹ سارق

کرمان- رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری ۳۹ سارق و ۴ مالخر و کشف ۴۷ فقره سرقت در اجرای طرح سه‌ روزه مقابله با سرقت اماکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت عمومی، صیانت از اموال شهروندان و مقابله هدفمند با پدیده سرقت، طرح سه‌روزه مقابله با سرقت اماکن با محوریت پلیس آگاهی و با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و اطلاعاتی به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند ۳۹ نفر سارق و ۴ نفر مالخر را شناسایی و دستگیر کنند که در بررسی‌های انجام‌شده، ۴۷ فقره سرقت نیز کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با تأکید بر تداوم اقدامات مقابله‌ای پلیس در برخورد با سارقان و عوامل خریدوفروش اموال مسروقه خاطرنشان کرد: مقابله با سرقت و شناسایی و دستگیری مجرمان این حوزه به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با تعرض به اموال و دارایی‌های مردم، احساس امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند.

کد مطلب 6975985

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